إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال الأزهر 2024 في جميع المحافظات

أعلنت بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية عن ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال الأزهر لعام 2024 لكافة المعاهد الأزهرية الحكومية، النموذجية، والخاصة في جميع المحافظات. يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج تمهيدًا لتقديم الملفات الورقية للتلاميذ المقبولين، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال الأزهر 2024

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية رسميًا عن ظهور نتيجة التنسيق عبر بوابة الأزهر الشريف، حيث يُتاح لأولياء الأمور معرفة النتيجة باستخدام الرقم القومي للطفل المسجل. يُنصح أولياء الأمور بسرعة استكمال الإجراءات المطلوبة خلال الفترة المحددة لتقديم الملفات الورقية في المعاهد المقبولين بها.

خطوات الاستعلام عبر بوابة الأزهر الشريف

يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال الأزهر 2024 من خلال الخطوات التالية:

اولا عليك الدخول إلى بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية من هنا .

ثانيا قم بالنزول إلى أسفل الصفحة والنقر على "اضغط هنا للاستعلام عن نتيجة التنسيق الإلكتروني".

ثالثا قم بإدخال الرقم القومي للتلميذ المدون على شهادة الميلاد.

رابعا عليك الضغط على "بحث" وانتظار ظهور النتيجة.



شروط القبول في رياض الأطفال الأزهر 2024

وفقًا لما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية، يقبل الأزهر الشريف التلاميذ في رياض الأطفال من سن 4 سنوات كحد أدنى وحتى 5 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا كحد أقصى، اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2024.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المعاهد الأزهرية

لإكمال عملية التسجيل الورقي في المعاهد الأزهرية، يجب تقديم المستندات التالية:

احضار نموذج طلب الالتحاق المطبوعة من بوابة الأزهر الإلكترونية.

احضار عدد 4 صور شخصية حديثة للتلميذ.

احضار شهادة ميلاد مميكنة حديثة.

صورة البطاقة الصحية للتلميذ مختومة بطوابع التأمين الصحي.

تقرير طبي من التأمين الصحي يؤكد خلو التلميذ من الأمراض المعدية.

صورة بطاقة الرقم القومي لوالدي التلميذ



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