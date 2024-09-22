جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2024-2025

أعلن فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2024-2025، مهنئًا الطلاب الجدد ومشيدًا بجهود وزير الاتصالات ونوابه، بالإضافة إلى القائمين على مكتب التنسيق بالجامعة، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل تنسيق جامعة الأزهر.

نتيجة تنسيق الازهر 2024-2025

وأكد الدكتور داود أن الحد الأدنى للقبول في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة تم توحيده على مستوى المناطق الجغرافية (القاهرة، قبلي، بحري) تعزيزًا لمبدأ المساواة بين الطلاب. وأشار إلى أن إجمالي عدد الناجحين في الثانوية العامة بلغ 91,341 طالبًا، منهم 77,065 تقدموا للتنسيق.

وأوضح الدكتور داود أن الحد الأدنى للقبول في كليات طب البنين والبنات في القاهرة بلغ 618 درجة (95.08%)، وفي كليات طب بنين وبنات دمياط 613 درجة (94.31%)، وفي كليات طب بنين وبنات أسيوط 609 درجات (93.69%)، بينما سجلت كليات صيدلة بنين وبنات القاهرة 599 درجة (92.15%)، وكليات طب الأسنان في القاهرة 607 درجات (93.38%)، وكلية الهندسة بنين وبنات القاهرة 582 درجة (89.54%)، وهندسة بنين قنا 576 درجة (88.62%).

تنسيق الازهر 2024 علمي

فيما يتعلق بالقسم العلمي للبنين، كان الحد الأدنى لكلية العلوم في القاهرة 516 درجة (79.38%)، وكلية الهندسة الزراعية 518 درجة (79.69%)، بينما سجل معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية 567 درجة (87.23%)، ومعهد إعداد فني المختبرات 559 درجة (86%).

أما في القسم العلمي للبنات، فبلغ الحد الأدنى لكلية التمريض 578 درجة (88.92%)، وكلية العلوم 562 درجة (86.46%)، ومعهد فني التمريض 577 درجة (85.69%).

تنسيق الازهر 2024 ادبي

في القسم الأدبي للبنين، سجلت كلية اللغات والترجمة 355 درجة (56.35%)، بينما كانت الحد الأدنى لكلية الإعلام 440 درجة (69.84%). أما بالنسبة للقسم الأدبي للبنات، فقد كانت كلية الإعلام الأعلى بمعدل 519 درجة (82.38%).

تجدر الإشارة إلى أن نتائج التنسيق تعكس نجاح الطلاب واجتهادهم في تحقيق أحلامهم الأكاديمية، مما يعزز من مكانة جامعة الأزهر كصرح علمي رائد.

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