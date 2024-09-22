موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة.. وشروط التحويلات

يتساءل الطلاب عن موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة وللشهادات الفنية حيث من المقرر إغلاق اليوم الأحد تسجيل تقليل الاغتراب الساعة السابعة مساءًا وفقًا لبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة

من المقرر أن يعلن مكتب التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي عن موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة خلال أيام بعد إغلاق تسجيل تقليل الاغتراب والتحويلات بين الكليات اليوم ومن المتوقع الاستعلام عنها خلال الأسبوع الجاري.

موقع تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة من خلال الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث يمكن للطالب اختيار خدمة الاستعلام عن النتيجة خلال إعلان ظهورها رسميًا من هنــــــــــــــا.

طريقة الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة

يمكن لطلاب الثانوية العامة والشهادات الفنية الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني حيث يوفر الموقع الكثير من الخدمات لطلاب الشهادات الثانوية سواء الأزهرية العامة والفنية لذلك اتبع الخطوات للحصول عليها.

قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني

اختار خدمة تنسيق الثانوية العامة أو خدمة تنسيق الشهادات الفنية بحسب شهادتك.

ابحث عن قسم نتيجة تقليل الاغتراب

أدخل رقم الجلوس والرقم السري الخاصين بك، ثم أدخل الكود التأكيدي

يمكنك عرض نتيجة تقليل الاغتراب 2024. خلال إعلانها.

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة

شروط تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2024

التحويل المناظر ضمن الحد الأدنى للقطاع المطلوب.

التحويل غير المناظر يتطلب تحقيق الحد الأدنى للكلية المستهدفة.

التوزيع الجغرافي الالتزام بالقواعد المحددة.

التقديم الإلكتروني التحويل عبر موقع التنسيق فقط.

عدد التحويلات يُسمح بتحويل واحد فقط.

الالتزام بالشروط التي تحددها الكلية، مثل اختبارات القدرات.

المفاضلة تستند إلى مجموع درجات الثانوية العامة.

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