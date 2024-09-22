رابط تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة آخر فرصة للتسجيل

من المقرر أن يغلق باب تسجيل تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة اليوم الأحد في الساعة السابعة مساءً حيث يُعد اليوم أخر فرصة لطلاب الشهادات الفنية والثانوية العامة لذلك يجب على الطلاب الدخول على الموقع الرسمي وتسجيل التحويلات.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن تسجيل تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة عبر الرابط الرسمي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى معرفة طريقة تقليل الاغتراب وموعد إعلان نتيجة الاغتراب.

تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة

لينك تقليل الاغتراب المرحله الثالثه

يمكن لطلاب الشهادات الفنية والدبلومات الفنية تسجيل تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة من خلال الرابط الرسمي لموقع التسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من هنـــــــــــا حيث يمكن للطلاب الدخول على الخدمة بحسب شهادة الطالب.

طريقة تسجيل تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة

للتسجيل في خدمة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2024 يمكن اتباع الخطوات التالية لمعرفة الطريقة الصحيحة للتسجيل حيث يوفر موقع التنسيق الإلكتروني أكثر من خدمة لطلاب الشهادات الفنية والثانوية العامة والأزهرية أيضًا.

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني

اختيار خدمة تنسيق الشهادات الفنية أو الثانوية العامة

اختيار خدمة تقليل الاغتراب.

بعد ذلك، حدد الشهادة التي حصلت عليها

أدخل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

اختر "قائمة جديدة" ثم حدد الكلية أو المعهد الذي ترغب في التحويل إليه.

قم بطباعة ورقة التحويل الخاصة بك.

نتيجة تقليل الاغتراب 2024 المرحلة الثالثة

ستتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تقليل الاغتراب 2024 المرحلة الثالثة بعد إغلاق باب تسجيل الاغتراب خلال أيام حيث تُعد اليوم آخر فرصة للتسجيل في تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة اليوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024.

تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2024 المرحلة الثالثة

للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2024 المرحلة الثالثة، اتبع الخطوات التالية.

قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني

ثم ابحث عن قسم "نتيجة تقليل الاغتراب 2024"

أدخل رقم الجلوس والرقم السري الخاصين بك، ثم أدخل الكود التأكيدي

. بعد إتمام هذه الخطوات، يمكنك عرض نتيجة تقليل الاغتراب 2024.

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