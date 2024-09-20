أخر موعد يوم الأحد.. إليك رابط تسجيل تقليل الاغتراب 2024 للدبلومات الفنية

بدأ اليوم الجمعة تسجيل تقليل الاغتراب 2024 للدبلومات الفنية لذلك يتساءل طلاب الشهادات الفنية عن الرابط الرسمي لتسجيل الاغتراب والتحويلات بين الكليات، حيث من المقرر أن يستمر التسجيل إلى يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر الجاري.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن تسجيل تقليل الاغتراب 2024 للدبلومات الفنية وتوفير رابط التسجيل وطريقة تسجيل التحويلات بين الكليات، بالإضافة إلى معرفة شروط التقديم في تقليل الاغتراب وأسباب رفض التحويلات.

تسجيل تقليل الاغتراب 2024

رابط تسجيل تقليل الاغتراب 2024 للدبلومات الفنية

يمكن لطلاب الشهادات الفنية تسجيل تقليل الاغتراب 2024 للدبلومات الفنية عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من هنـــــــــــــــــا حيث يمكن تسجيل الرغبات من خلال خطوة اختيار نوع اشهادة التي حصلت عليها والرقم السري المدون في شهادة النجاح.

خطوات تسجيل تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2024

قم بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية 2024

هنـــــــــــــــــا

هنـــــــــــــــــا اختار خدمة تنسيق الشهادات الفنية

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حدد الشهادة الحاصل عليها.

إدخال رقم الجلوس الخاص بة والرقم السري.

اختيار كلمة قائمة جديدة.

اختيار الكلية أو المعهد الذي تريد الالتحاق به.

قم بطبع ورقة التحويل الخاصة بك.

تسجيل تقليل الاغتراب 2024

شروط تقليل الاغتراب 2024 المرحلة الثالثة

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر يتطلب استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

يجب إجراء التحويل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

لا تُقبل التحويلات الورقية.

يُسمح بالتحويل لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، مثل اجتياز اختبار القدرات الذي تم قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.

تكون المفاضلة بين الطلاب بناءً على مجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة.

أسباب رفض تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2024

اختيار الطالب للدراسة في كلية ضمن نطاقه الجغرافي عند تقديم طلب تقليل الاغتراب.

أن يكون الطالب مُرشحًا لكلية في نطاقه الجغرافي ويرغب في الانتقال إلى كلية في منطقة أخرى.

عدم تحقيق الطالب للحد الأدنى المطلوب للكلية التي يرغب في التحويل إليها.

اكتمال العدد في الكلية المستهدف الانتقال إليها، حيث يُسمح بنسبة 10% فقط، ويتم الاختيار بناءً على المجموع الأعلى في نتيجة الثانوية العامة.

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