بعد تسجيل الرغبات.. تعرف على موعد تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2024

يتساءل الطلاب عن موعد تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2024 للطلاب الذين سجلوا في المرحلة الأخير وتشمل طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني والذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى والثانية.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن موعد تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2024 وطريقة معرفة التسجيل في تقليل الاغتراب ورابط التسجيل وفقًا لما أعلنه مكتب التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعلبم العالي والبحث العلمي.

موعد تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2024

موعد تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2024

أفاد مكتب التنسيق الإلكتروني بأن موعد تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2024 سيبدأ بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني، وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المقرر من المجلس الأعلى للجامعات.

وبعد معرفة موعد تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2024 تدور تساؤلات حول طريقة تسجيل الاغتراب وشروطه بالإضافة إلى معرفة الرابط الرسمي الذي يسجل عليه الطلاب عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي.

رابط تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2024

يمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2024 من هنـــــــــــا حيث سيتيح مكتب التنسيق هذه الميزة عندما بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني.

خطوات تسجيل تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2024

من المقرر أن يعلن مكتب التنسيق الإلكتروني أو وزارة التربية والتعليم توفير خدمة تسجيل تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2024 عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع للوزارة لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني الذين سجلوا رغباتهم لذلك عليك اتباع هذه الخطوات للحصول للتسجيل.

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة 2024.

الضغط على تقليل الاغتراب.

تحديد نوع الشهادة التي حصل عليها الطالب.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

تحديد الكلية أو المعهد المراد التحويل إليه.

طباعة ورقة التحويل.

موعد تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2024

شروط تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة

1- التحويل بين الكليات

التحويل المناظر يتم ضمن حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر يتطلب استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل يتم فقط عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يتم لمرة واحدة فقط.

يجب استيفاء شروط التحويل لبعض الكليات مثل اجتياز اختبارات القدرات التي أجريت قبل انطلاق تنسيق المرحلة الأولى.

المفاضلة بين الطلاب تتم بناءً على مجموع درجات الثانوية العامة.

2- التحويل بين المعاهد

يُسمح للطالب المرشحين لمعهد عالٍ أو متوسط بالتحويل إلى معهد آخر بنفس التخصص أو تخصص مختلف، بشرط استيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه، وذلك وفقًا للنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وأسبقية المجموع.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يتم لمرة واحدة فقط.

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التفاصيل كاملة| هل تقليل الاغتراب متاح للمرحلة الثالثة 2024؟