قبل إغلاق تسجيل الرغبات اليوم.. إليك موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة 2024

من المقرر أن يغلق باب موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة 2024 اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر الجاري حيث يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الموقع لتسجيل رغبات الثانوية العامة لطلاب الناجحين في الدور الثاني.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل لمعرفة موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة 2024 للطلاب الناجحين بالدور الثاني، بالإضافة إلى معرفة خطوات تسجيل الرغبات ومعرفة موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024.

موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة 2024

رابط موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة 2024

يمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة 2024 من خلال هذا الرابط هنــا ويعد هذا الرابط رسمي وتابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث يمكن للطلاب إدخال البيانات المطلوبة تسجيل الكليات المتاحة بالمرحلة الثالثة.

أخر موعد لإغلاق موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة 2024

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب يومًا إضافيًا لتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة 2024 حيث مدت يوم التسجيل حتى اليوم الثلاثاء، 17 سبتمبر، وسيغلق التسجيل في تمام الساعة السابعة مساءً.

تسجيل رغبات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني

يتساءل الطلاب عن طريقة تسجيل رغبات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الدخول على الرابط المذكور واتباع الخطوات التالية.

قم بزيارة موقع التنسيق الإلكتروني.

اختر خدمة تنسيق الثانوية العامة 2024.

اختار خدمة تسجيل الرغبات

حدد المرحلة الثالثة.

أدخل بياناتك الشخصية والرقم السري.

استعرض واطبع نتيجتك.

موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة 2024

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024

أفاد مصدر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 سيعلن خلال 72 ساعة بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني والطلاب المتخلفين عن التسجيل.

تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثالثة

يشمل تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثالثة للالتحاق بالكليات المتاحة كلية حقوق انتساب بمجموع 227 درجة، وكلية التربية النوعية بمجموع 215 درجة، وكلية التربية الرياضية “بنين” بمجموع 225 درجة، بالإضافة إلى كلية التربية التي تتطلب 262 درجة، و كلية حقوق انتساب موجه بأسيوط بمجموع 246 درجة، وآداب انتساب موجه ببني سويف بنفس المجموع.

من بين الكليات الأخرى المتاحة أيضًا، كلية تربية رياضية بني سويف بمجموع 246 درجة، وكلية حقوق انتساب موجه بأسوان بمجموع 245.5 درجة، بينما تتطلب كلية تربية الفيوم مجموع 245 درجة، وعلوم الحاسب بمعهد المستقبل مجموع 244 درجة، وتكنولوجيا المصايد بأسوان مجموع 243 درجة.

تتوزع كليات التربية الرياضية بنين وبنات على عدة مناطق تشمل الوادي الجديد، مدينة السادات، السويس، العريش، مطروح، قناة السويس بالإسماعيلية، الفيوم، سوهاج، بورسعيد، المنوفية، أسوان، وجنوب الوادي.

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