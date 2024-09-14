التعليم العالي: مد فترة التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة ليوم إضافي

الثانوية العامة.. أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد ليوم إضافي. وبذلك تنتهي المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة المصرية في الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء، 17 سبتمبر الجاري، وذلك لضمان منح الفرصة للطلاب الناجحين في الدور الثاني الذين لم يتمكنوا من إتمام عملية التسجيل حتى الآن، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

رابط التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة

يمكن للطلاب الثانوية العامة التقديم للتنسيق الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للتنسيق من خلال الضغط عبر الرابط التالي من هنا.

التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة

يُتاح للطلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلي المتاحة في كافة الجامعات الحكومية، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا طوال فترة التنسيق. كما يمكنهم إدخال رغباتهم باستخدام الحاسب الشخصي على مدار الساعة.

ينصح الطلاب باستغلال فرصة المد الحالية لتسجيل رغباتهم قبل إغلاق الموقع الإلكتروني في الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء، 17 سبتمبر.

قواعد ترتيب الرغبات لتنسيق المرحلة الثالثة 2024

تخصص الطالب: يجب ترتيب الرغبات وفقًا لتخصص الطالب والجامعات المتاحة له، بناءً على رغبته في الالتحاق بالكلية أو المعهد المطلوب.

التوزيع الجغرافي: يجب مراعاة قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، لتقليل ظاهرة اغتراب الطلاب.

النطاق الجغرافي: يتعين على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الانتقال إلى النطاقات التالية.

تغيير التخصصات: يمكن للطالب الانتقال بين التخصصات، بشرط استيفاء الشروط المطلوبة.

يُذكر أن المرحلة الثالثة للتنسيق بدأت اليوم الثلاثاء، حيث فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب التسجيل من خلال بوابة مصر الرقمية، ويواصل الطلاب البحث عن كيفية تسجيل الرغبات خطوة بخطوة

وفي سياق اخر، وانطلقت قبل قليل فعاليات احتفالية تخرج الدفعة الأولى للجامعات الأهلية 2024 والمنعقدة فى المتحف المصرى الكبير، بمشاركة وحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى وعدد من الوزراء، ورؤساء الجامعات الحكومية الخاصة والأهلية ، وقيادات وزارة التعليم العالى.

فعاليات الاحتفالية

وبدأت فعاليات الاحتفالية بطابور عرض للطلاب الخريجين من جامعة الملك سلمان الأهلية وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الأهلية.

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