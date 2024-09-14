تأجيل نظام الثانوية العامة الجديد للعام الدراسي 2025/2026.. اعرف الحقيقة

تأجيل نظام الثانوية العامة الجديد.. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام ، أنباء تفيد باعتزام الحكومة تأجيل تنفيذ مخطط تطوير وإعادة هيكلة الثانوية العامة 2025.

وزعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ان وزارة التربية والتعليم أصدرت منشورا يؤكد تأجيل تنفيذ مخطط تطوير الثانوية العامة ، للعام الدراسي المقبل 2025/ 2026.

ويستعرض “الموجز” خلال هذا التقرير حقيقة الأمر.

حقيقة تأجيل تنفيذ إعادة هيكلة الثانوية العامة

حقيقة تأجيل تنفيذ مخطط الثانوية العامة الجديدة

وفي أول رد فعل على ذلك، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا أكد خلاله أنه لاصحة لتأجيل تنفيذ إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة، وتطبيق نظام الثانوية العامة الجديد.

وذكر بيان المركز الذي صدر بعد الرجوع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا المنشور المتداول مزيف وليس له أساس من الصحة، وأن الوزارة لم تصدر أي قرارات في هذا الشأن.

التعليم توضح موقف تنفيذ خطة إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن خطتها الخاصة بإعادة هيكلة المرحلة الثانوية والتي من المقرر تطبيقها خلال العام الدراسي الجديد 2024/2025، سارية ومستمرة كما هي دون تأجيل أو إلغاء، حيث تستهدف الخطة إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئًا معرفيًا على الطلاب، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ما هو نظام الثانوية العامة الجديد؟

كان محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلن خلال مؤتمر صحفي سابق، تفاصيل نظام الثانوية العامة الجديد الذي سيطبق اعتبارا من العام الدراسي 2024/ 2025.

وذكر عبد اللطيف أنه في إطار النظام الجديد للثانوية العامة في إطار النظام الجديد، سيقوم طلاب الصف الأول الثانوي بدراسة ست مواد بدلًا من ثمانية، وهي كالتالي:

نظام الثانوية العامة الجديد 2025 للصف الأول الثانوي

اللغة العربية: 80 درجة.

اللغة الإنجليزية: 60 درجة.

التاريخ: 60 درجة.

الرياضيات: 60 درجة.

العلوم المتكاملة (الكيمياء والفيزياء):60 درجة.

الفلسفة والمنطق: 60 درجة.

على أن تظل التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية مواد لا تُضاف إلى المجموع الكلي، ويتم تقييمها على أساس النجاح والرسوب فقط.

نظام الثانوية العامة الجديد 2025 للصف الثاني الثانوي

مواد الصف الثاني الثانوي في نظام الثانوية العامة الجديد 2025 كالتالي:

للشعبة العلمية:

اللغة العربية.

اللغة الإنجليزية.

الرياضيات.

الأحياء.

الكيمياء.

الفيزياء

للشعبة الأدبية:

اللغة العربية

اللغة الإنجليزية

التاريخ

الجغرافيا

علم النفس

الرياضيات

نظام الثانوية العامة الجديد 2025 للصف الثالث الثانوي

شعبة العلمي علوم:

اللغة العربية.

اللغة الإنجليزية.

الأحياء.

الكيمياء.

الفيزياء.

شعبة العلمي رياضيات:

اللغة العربية.

اللغة الإنجليزية.

الرياضيات.

الكيمياء.

الفيزياء.

الشعبة الأدبية:

اللغة العربية.

اللغة الإنجليزية.

التاريخ.

الجغرافيا.

الإحصاء.

ستكون اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس مواد نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع.

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