وزير التعليم العالي : إنشاء الجامعة الألمانية الدولية يعكس العلاقات الراسخة بين مصر وألمانيا

رحب وزير التعليم العالي بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، مُشيرًا إلى أن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية يعكس العلاقات الراسخة بين مصر وألمانيا التي تمتد لأكثر من سبعة عقود. وأكد على أهمية هذا التعاون في تعزيز التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، خاصة في ظل النهضة التنموية التي تشهدها البلاد.

تطرق وزير التعليم العالي إلى تاريخ التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي، الذي بدأ منذ عام 1960 مع المنح والتبادل الطلابي، واستمر بتأسيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، وهي أكبر جامعة ألمانية خارج ألمانيا.

وزير التعليم العالي : التوسع في التعاون مع الجامعة الألمانية الدولية

كما أشار وزير التعليم العالي إلى التوسع في التعاون مع الجامعة الألمانية الدولية، التي تتبع نفس المعايير الأكاديمية المتبعة في الجامعات الألمانية.

أعرب وزير التعليم العالي عن تطلعه لزيادة التواجد الألماني في مصر، مشيرًا إلى إمكانية تحويل مكاتب تمثيل الجامعات الألمانية في القاهرة إلى فروع كاملة في المستقبل. وذكر أن هناك خططًا لإنشاء برامج تعليمية مزدوجة بين المؤسسات التعليمية في مصر وألمانيا، والتي تهدف إلى تأهيل الطلاب بمهارات تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

أوضح وزير التعليم العالي أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر تركز على التوسع في التعليم التكنولوجي، مع إبرام العديد من الاتفاقيات الناجحة بين الجامعات المصرية والألمانية. وأكد على أهمية توسيع برامج الشراكة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والعلوم التطبيقية.

أبرز الدكتور عاشور أهمية استمرار التعاون العلمي بين البلدين لمواجهة التحديات العالمية الكبرى مثل تغير المناخ ونقص الموارد. دعا إلى تكثيف الجهود لإيجاد حلول مستدامة لهذه التحديات.

تُعد هذه الخطوات الجديدة علامة بارزة في تعزيز التعاون التعليمي بين مصر وألمانيا، وتؤكد على أهمية الشراكة الدولية في مواجهة التحديات العالمية وتطوير التعليم العالي

وشهدت العاصمة الإدارية الجديدة في مصر تدشين الجامعة الألمانية الدولية (GIU) بحضور فرانك-فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي في مصر. وقد سلطت هذه الفعالية الضوء على التعاون الوثيق بين مصر وألمانيا في مجال التعليم العالي.

أشاد الرئيس شتاينماير بالجامعة الألمانية الدولية كنموذج للتعاون بين البلدين، مُعربًا عن إعجابه بتقدم الأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة. كما أكد أن هذا التعاون يعكس العلاقات القوية بين مصر وألمانيا، التي تتميز بالصداقة والتعاون في مختلف المجالات.



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