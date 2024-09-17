ترقبوا.. اعرف موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024

يتساءل طلاب الثانوية العامة عن موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 لطلاب الدور الأول والثاني حيث من المقرر أن يغلق اليوم الثلاثاء باب تسجيل رغبات الثانوية العامة للدور الثاني لذلك يتطلع الطلاب وأولياء الأمور نتائج الالتحاق بالكليات المتاحة.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 لطلاب الأول والثاني والتي أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة نظرًا لاقتراب موعد العام الدراسي الجديد بالجامعات.



موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024

صرح مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 ستظهر خلال 72 ساعة بعد غلق تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2024 لطلاب الثانوية الدور الثاني المتخلفين عن تسجيل رغباتهم حيث إتاحة يوم إضافي للانتهاء من تسجيل جميع الطلاب رغباتهم إلى اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر الجاري ومن المقرر أن يغلق في الساعة السابعة مساءً.



رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024

يمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول على رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من هنــــــــــــــا ومن خلال اختيار خدمة النتائج.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024

للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 قم بزيارة موقع التنسيق الإلكتروني واختار خدمة تنسيق الثانوية العامة ثم خدمة النتائج، ادخل بياناتك الشخصية والرقم السري، اختر المرحلة الثالثة، ثم استعرض واطبع نتيجتك.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2024

كلية حقوق انتساب 227 درجة

كلية التربية النوعية 215 درجة

كلية التربية الرياضية بنين 225 درجة

كلية التربية 262 درجة

حقوق انتساب موجه بأسيوط 246 درجة

آداب انتساب موجه ببني سويف 246 درجة

تربية رياضية بني سويف 246 درجة

حقوق انتساب موجه بأسوان 245.5 درجة

تربية الفيوم 245 درجة

علوم الحاسب بمعهد المستقبل 244 درجة

تكنولوجيا المصايد بأسوان 243 درجة

كليات التربية الرياضية تشمل بنين وبنات في مناطق متعددة مثل الوادي الجديد، مدينة السادات، السويس، العريش، مطروح، قناة السويس بالإسماعيلية، الفيوم، سوهاج، بورسعيد، المنوفية، أسوان، وجنوب الوادي.

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