موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024.. خطوات التسجيل والكليات الشاغرة

تحظى متابعة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة باهتمام كبير من طلاب الثانوية العامة وأسرهم، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في نظام التنسيق والقبول بالجامعات, يعتبر هذا التنسيق مرحلة حاسمة لتحديد مستقبل الطلاب الأكاديمي، إذ يفتح لهم أبواب الفرص للالتحاق بالكليات والمعاهد التي تتناسب مع رغباتهم ومؤهلاتهم.

وتكشف جريدة “الموجز” خلال السطور التالية موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024، وخطوات الحصول على النتيجة، وأماكن الكليات الشاغرة، وخطوات تقليل الاغتراب.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 ستظهر بعد انتهاء كافة مراحل التنسيق، بما في ذلك مرحلة طلاب الدور الثاني, سيتم الإعلان عن النتائج عبر موقع التنسيق الإلكتروني بعد 72 من غلق موقع التنسيق الإلكتروني واكتمال جميع إجراءات المرحلة.

الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثالثة

حددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2024 للشعب العلمية والأدبية عند 205 درجات، ما يعادل نسبة 50%, وشمل هذا الحد الأدنى إجمالي عدد الطلاب البالغ 121,537 طالبًا.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024

للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024

زيارة موقع التنسيق الإلكتروني. الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة. اختيار أيقونة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة. إدخال البيانات المطلوبة، بما في ذلك رقم الجلوس والرقم السري الموجود على استمارة النجاح. عرض نتيجة التنسيق الخاصة بالطالب. طباعة بطاقة التشريح لاستخدامها في مستندات التقديم للكلية.

أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية في المرحلة الثالثة

توفرت العديد من الكليات الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية في المرحلة الثالثة، منها:

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم، الجيزة.

تربية نوعية فنية، مطروح.

تربية شعبة تربية فنية، السويس.

المعهد العالي للعلوم التجارية، المحلة الكبرى.

المصري العالي سياحة وفنادق، مصر الجديدة.

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية.

تربية موسيقية، حلوان.

تربية رياضية بنات، بني سويف.

معهد عالي خدمة اجتماعية، كفر صقر، الشرقية.

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم، رأس البر.

العالي دراسات نوعية، الجيزة، لنظم المعلومات الإدارية.

تربية نوعية فنية، سوهاج.

تربية نوعية موسيقية، المنصورة.

تربية موسيقية، قناة السويس بالإسماعيلية.

تربية نوعية موسيقية، طنطا.

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة، شعبة إدارة الأعمال.

الجزيرة العالي للاتصال والإعلام، المقطم.

موعد تسجيل رغبات المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

ينطلق تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الدور الثاني عبر موقع التنسيق الإلكتروني ضمن المرحلة الثالثة اعتبارًا من يوم السبت، 14 سبتمبر 2024، ويستمر حتى يوم الاثنين، 16 سبتمبر 2024.

خطوات تسجيل طلب تقليل الاغتراب 2024

لتقليل الاغتراب، يمكن اتباع الخطوات التالية:

فتح موقع التنسيق الإلكتروني. اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة. الضغط على خدمة تقليل اغتراب. تحديد نوع الشهادة الحاصل عليها. إدخال رقم الجلوس والرقم السري. اختيار قائمة جديدة وتحديد تقليل الاغتراب. إدخال التخصص والكلية أو المعهد المرغوب فيه. إدخال الرقم القومي والرقم السري والرقم التأكيدي. الضغط على تسجيل وطباعة ورقة التحويل.

شروط تقليل الاغتراب 2024

تتمثل شروط تقليل الاغتراب في:

تقديم الطلب ضمن المنطقة الجغرافية (أ).

إجراء التحويل لمرة واحدة فقط.

المفاضلة بين الطلاب وفقًا لمجموع الدرجات.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المستهدف التحويل إليها، مثل اجتياز اختبار القدرات.

إجراء التحويل إلكترونيًا فقط، مع عدم وجود تحويلات ورقية.

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