تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2024.. موعد ظهور النتيجة والرابط

مع اقتراب انتهاء فترة تسجيل رغبات المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة، شهد محرك البحث جوجل زيادة كبيرة في عمليات البحث حول موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للعام الدراسي 2024/2025.

تسجيل رغبات المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه طلاب الثانوية العامة البحث عن نتائج تنسيقهم بعد أن فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

أعلنت وزارة التعليم العالي أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ستُعلن بعد إتمام كافة مراحل التنسيق، بما في ذلك المرحلة الخاصة بطلاب الدور الثاني للثانوية العامة. من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج على موقع التنسيق الإلكتروني بعد اكتمال جميع عمليات التسجيل في المرحلة الثالثة.

رابط تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2024

ويُمكن لطلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة 2024، تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالكليات والجامعات عبر الرابط التالي من خلال الضغط هنا .

تنسيق الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة

كما ذكرت الوزارة أن اليوم هو آخر موعد لتقديم طلبات تنسيق الدبلومات الفنية وتسجيل رغبات الطلاب. بالإضافة إلى ذلك، يستمر تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للعام 2024، حيث يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم حتى نهاية المواعيد المحددة.

الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثالثة

أعلنت وزارة التعليم العالي أن الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة هو 205 درجات، وهو ما يعادل 50% من إجمالي الدرجات، ويشمل هذا الحد أدنى القبول كلاً من الشعبة العلمية والأدبية. ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين تنطبق عليهم هذه النسبة 121,537 طالباً.

أماكن شاغرة في كليات المرحلة الثالثة

بالنسبة للطلاب في الشعبة العلمية، توفر المرحلة الثالثة أماكن شاغرة في مجموعة من الكليات والمعاهد، منها:

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم، الجيزة

كلية التربية النوعية الفنية في مطروح

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

كلية التربية الموسيقية بحلوان

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة بشعبة إدارة الأعمال الجزيرة العالي للاتصال والإعلام بالمقطم.

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