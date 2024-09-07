موعد تسجيل رغبات المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2024

تبدأ المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2024 بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة. بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (علوم ورياضة) الذين لم يلتقطوا مقاعد في المرحلتين الأولى والثانية، من المتوقع أن يتاح لهم التقديم في الكليات المتبقية.



تنسيق الجامعات 2024

وتنشر"الموجز" الحد الأدنى للقبول من المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2024 :

الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2024 لطلاب علمي علوم حيص يتوقع أن يبدأ من 50% فأكثر، بناءً على الحد الأدنى للمرحلة الثانية العام الماضي والذي كان من 250 درجة.



الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2024 لطلاب شعبة أدبي حيث متاح للكليات التي تبدأ من 50% أيضاً.

الكليات والمعاهد المتاحة للمرحلة الثالثة:

تشمل الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب علمي كليات تربية رياضية، معاهد سياحة وفنادق، وكليات تكنولوجيا وتعليم صناعي.

تشمل الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب أدبي كليات تربية تعليم ابتدائي، تربية طفولة، وتربية رياضية للبنات.

مواعيد التسجيل:

يُنتظر الإعلان عن مواعيد تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني بعد ظهور نتائج امتحانات الدور الثاني.

من المتوقع أن تشهد المرحلة الثالثة إقبالاً على الأماكن المتبقية في الكليات والمعاهد بناءً على الأعداد المقررة للقبول.

تنسق الجامعات في مصر بناءً على نظام يعتمد على نتائج امتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى مثل المجموع الكلي ونسب القبول. إليك نظرة عامة على كيفية تنسيق الجامعات في مصر:

1. نظام التنسيق:

تعتمد المرحلة الأولى على نتائج الثانوية العامة، حيث يُطلب من الطلاب تسجيل رغباتهم في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها. يتم ترتيب هذه الرغبات بناءً على المجموع الكلي للدرجات.

يتم فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية مرة أخرى لطلاب الثانوية العامة بناءً على المجموع الكلي الذي لم يتحقق في المرحلة الأولى. يُعطى الطلاب فرصة لتعديل رغباتهم وتقديم خيارات جديدة.

تُفتح المرحلة الثالثة للطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على مقعد في الكليات خلال المرحلتين الأوليين، ويكون التركيز على التخصصات والكليات التي تحتوي على مقاعد شاغرة.

2. تسجيل الرغبات:

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، يتم تسجيل رغبات الطلاب عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

الطلاب يحددون قائمة بالكليات التي يرغبون في الالتحاق بها بناءً على درجاتهم والتخصصات التي يرغبون في دراستها.

3. الحد الأدنى للقبول:

يتم تحديد الحد الأدنى للقبول في كل كلية بناءً على متوسط درجات الطلاب المتقدمين. قد يختلف هذا الحد من سنة لأخرى حسب مستوى نتائج الثانوية العامة وعدد المتقدمين.

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