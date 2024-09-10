تنسيق الجامعات 2024.. اطلاق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد

مع انتهاء مراحل التنسيق الأولى والثانية شهدت الجامعات المصرية، اليوم توافد عدد كبير من طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة لعام 2024، على مكاتب التنسيق، التي تمثل الفرصة الأخيرة للطلاب الذين لم يسعفهم الحظ في الالتحاق بالكليات في المرحلتين السابقتين تعتبر هذه المرحلة فرصة حيوية للطلاب الذين حصلوا على مجاميع أقل، إذ يمكنهم التقديم للالتحاق بالكليات والمعاهد التي لا تزال بها أماكن شاغرة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2024

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي عن بدء تنسيق المرحلة الثالثة اليوم وذلك بعد الانتهاء من نتائج تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية وتشمل المرحلة الثالثة الطلاب الذين لم ينضموا إلى الجامعات في المرحلتين السابقتين، بالإضافة إلى الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، وينتهي التسجيل حتى يوم الخميس 12 سبتمبر 2024.

الحدود الدنيا للقبول في المرحلة الثالثة

تختلف الحدود الدنيا للقبول في المرحلة الثالثة بناءً على المجاميع المتبقية بعد المرحلتين الأولى والثانية. عادةً ما تكون الحدود الدنيا أقل من 60% للعلوم والأدب، مما يتيح للطلاب أصحاب المجاميع المتوسطة فرصة للالتحاق بالكليات والمعاهد التي لم تُملأ مقاعدها بعد.

الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة

تتضمن تنسيق المرحلة الثالثة مجموعة متنوعة من الكليات والمعاهد التي ما زالت بها مقاعد شاغرة، مثل بعض كليات الآداب، التجارة، الحقوق، والخدمة الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر العديد من المعاهد العليا والمتوسطة. يعتمد اختيار الطلاب على تفضيلاتهم الشخصية والمجموع الذي حصلوا عليه في الثانوية العامة.

خطوات تسجيل الرغبات في المرحلة الثالثة

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني: يجب على الطلاب الدخول إلى الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني عبر الرابط المخصص من وزارة التعليم العالي.

إدخال البيانات الشخصية: يتطلب الموقع إدخال رقم الجلوس والرقم السري الموجود على استمارة النجاح.

اختيار الرغبات: يمكن للطلاب ترتيب رغباتهم من بين الكليات والمعاهد المتاحة حسب أولوياتهم.

تأكيد الرغبات: بعد مراجعة الاختيارات، يجب الضغط على "حفظ" لتأكيد رغباتهم.



نصائح للطلاب قبل تسجيل الرغبات

التخطيط الجيد: ينصح الطلاب بترتيب رغباتهم بعناية بناءً على الكليات المتاحة والمجموع الذي حصلوا عليه.

متابعة الموقع الرسمي: من الضروري متابعة الموقع الرسمي للتنسيق للحصول على أحدث التحديثات والمواعيد المهمة.

تقليل الاغتراب: بعد إعلان نتائج المرحلة الثالثة، سيتم فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب الراغبين في الانتقال إلى كليات قريبة من مكان إقامتهم.

تعتبر المرحلة الثالثة لتنسيق 2024 فرصة حاسمة للطلاب للحصول على فرصة تعليمية مناسبة. من المهم متابعة المواعيد بدقة وتسجيل الرغبات بعناية لضمان تحقيق الأهداف التعليمية.

الكليات التي تقبل من 50% علمي علوم في المرحلة الثالثة 2024

المعهد العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية

المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية (إيجوث)

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

المعهد العالي الفندقي بالأقصر (إيجوث)

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد

المعهد العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحة بأبي قير

المعهد العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية (إيجوث)

كليه تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

كليه تربية رياضية بنات الإسكندرية

كليه تربية رياضية بنات الزقازيق

كليه تربية رياضية بنات السويس

كليه تربية رياضية بنات العريش

كليه تربية رياضية بنات المنصورة

كليه تربية رياضية بنات المنيا

كليه تربية رياضية بنات بني سويف

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