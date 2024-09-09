كل ما تريد معرفته عن الخدمة العامة 2024 لخريجي الجامعات المصرية

الخدمة العامة 2024 .. يتساءل العديد من الخريجين عن مواعيد تقديم الخدمة العامة والمؤهلات المطلوبة لها، حيث تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لاستقبال دفعة جديدة من خريجي الجامعات الراغبين في أداء الخدمة العامة.

وتوفر «الموجز» لقرائها كافة المعلومات حول مواعيد التقديم والمؤهلات المطلوبة.

مواعيد التقديم للخدمة العامة



وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن التكليف المخصص لخريجي الجامعات، سواء للدور الأول أو الثاني، يجب أن يتم وفق المواعيد المحددة للخدمة العامة.

يبدأ تكليف الدور الأول في شهر سبتمبر على أن يتم تقديم الطلبات في أكتوبر، بينما يبدأ تكليف الدور الثاني في شهر فبراير ويتم تقديم الطلبات في مارس.



تعتبر الخدمة العامة من ضمن مسوغات التعيين، وليست إجبارية، إذ يجب على الخريج تحديد موقفه منها سواء بالتأدية أو الإعفاء. يحق لجميع الحاصلين على المؤهلات العليا من الذكور المعافين من الخدمة العسكرية والإناث التقديم لها، وفقًا لقانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973.

لا تتطلب الخدمة العامة أي رسوم، وجميع النماذج والشهادات المتعلقة بها مجانية، ويتم فتح باب التقديم في شهر فبراير من كل عام، على أن يتم التكليف في شهر مارس.



المؤهلات المطلوبة لـ الخدمة العامة

جميع المؤهلات العليا مخاطبة بأداء الخدمة العامة، باستثناء التخصصات الطبية والتمريض العالي.

مجالات الخدمة العامة

تشمل عدة مجالات مثل تنمية المجتمعات، تنظيم الأسرة، الشباب والرياضة، الخدمات التعليمية، والخدمات الصحية.

الأوراق المطلوبة لتقديم الخدمة العامة

- صورة من بيانات منظومة التسجيل الإلكتروني لوزارة التضامن.

- 2 صورة من بطاقة الرقم القومي والمؤهل الدراسي.

- 2 صورة من الموقف من التجنيد (للذكور).

- 3 صور شخصية.

- استيفاء نموذج «1 خ ع».

شروط الأداء

يشترط الحصول على شهادة التخرج، وصدور قرار التكليف من وزير التضامن الاجتماعي. للذكور، يتطلب الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية.



خطوات تقديم الخدمة العامة

- التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة أو التقديم إلكترونيًا عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- إدخال البيانات المطلوبة واختيار مجال الخدمة.

أماكن الخدمة العامة 2024

أماكن الخدمة العامة

يتم توزيع الخريجين على مؤسسات تخدم الاحتياجات التنموية مثل "محو الأمية، حياة كريمة، برنامج فرصة"، بالإضافة إلى جهات إدارية كالبنوك والتأمينات.

في حال وجود أي استفسار أو مشكلة، يمكن التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرقم 37614629.

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