وظائف وزارة المالية 2024.. تعرّف على الشروط والأوراق المطلوبة

وظائف وزارة المالية 2024 زاد الاهتمام بها في الساعات الأخيرة، ما جعلها تتصدّر قوائم محركات البحث على شبكة الانترنت.

وظائف وزارة المالية 2024

وأعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية الخاضعة لوزارة المالية، عن مجموعة من الوظائف الشاغرة تحت مسمى “الندب” من العاملين في الجهات الحكومية، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور التالية.

وتأتي وظائف وزارة المالية 2024 وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016، إذ كشفت الهيئة العامة للخدمات الحكومية أنه سيتم توفير الرواتب بالإضافة إلى الحوافز والمزايا الأخرى للمقبولين.

شروط وظائف وزارة المالية 2024

وتنقسم وظائف وزارة المالية 2024 المطلوبة إلى 3 مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الوظائف التخصصية، والمتمثلة في المستويات الأولى والثانية والثالثة، لكافة الحاصلين على المؤهلات العُليا من هندسة مدني ومعماري وميكانيكا وسيارات، بالإضافة إلى البرمجيات وتطوير التطبيقات والاتصالات وأمن المعلومات، وكذلك الحاصين على بكالوريوس مثل اعلام وليسانس حقوق وتجارة وعلوم سياسية، والمجموعة الثانية مطلوب منها المؤهلات المتوسطة والفوق متوسط، والمجموعة الثالثة تشمل الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة من مستويات الثانية والثالثة والرابعة وكذلك الخامسة.

المجموعة الثانية: الوظائف الفنية والكتابية وتشمل المجموعة النوعية للوظائف الهندسية المساعدة من المستويات الوظيفية (الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة) على أن يكون حاصلًا على مؤهل فوق المتوسط أو المتوسط، والمجموعة النوعية للوظائف المكتبية من المستويات الوظيفية (الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة) على أن يكون حاصلًا على مؤهل فوق المتوسط أو المتوسط.

المجموعة الثالثة: الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة وتشمل المجموعة النوعية للوظائف الحرفية من المستويات الوظيفية (الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة) على أن يكون حاصلًا على مؤهل فوق المتوسط أو المتوسط، وفيما يتعلق بالسائقين يشترط أن يكون المتقدم حائزًا لرخصة مهنية درجة أولى أو ثانية، ومجموعة وظائف الخدمات المعاونة من العاملين بالمستوى الوظيفي (الثالثة، الرابعة، الخامسة) على أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي أو محو الأمية.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة المالية 2024

وبالنسبة للمستندات المطلوبة عند التقديم فهي كالتالي:

صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

بيان حالة وظيفية من جهة العمل معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية.

صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي وقرار التعيين.

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