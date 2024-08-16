وظائف رئاسة مجلس الوزراء 2024.. المستندات المطلوبة وطريقة التقديم.. كشفت هيئة تنمية الصعيد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التخصصية القيادية بالدولة.

وظائف رئاسة مجلس الوزراء 2024.. المستندات المطلوبة وطريقة التقديم

وتتمثل الوظائف المطلوبة في التالي:

مديرعام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر

مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي

مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ المشروعات التنموية

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية

مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والترجمة

مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني

مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الإستراتيجى للمشروعات التنموية

مدير عام الإدارة العامة للأمن

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف رئاسة مجلس الوزراء 2024

بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم من الجهة الإدارية للموظف، يتضمن البيانات التالية: (الاسم رباعي - المؤهل العلمي وتاريخه والمؤهلات الإضافية وتاريخها – تاريخ التعيين – تاريخ الميلاد – تاريخ الإحالة للمعاش).

الدرجة الحالية وتاريخ الحصول عليها – الوظيفة الحالية وتاريخ شغلها – المجموعة النوعية – تقارير كفاية الأداء عن الثلاث سنوات الأخيرة على أن يكون بمرتبة ممتاز على أن تذكر الجزاءات إن وجدت (القرار وتاريخه – سبب الجزاء) .

بيان الإنجازات والإسهامات السابقة .

مقترح تطويرالوظيفة المتقدم لشغلها .

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

الخبرة النوعية والزمنية من تاريخ التعيين حتى الآن.

الدورات التدريبية والمدة والنوع والمكان.

العلاوات التشجيعية وتاريخها .

الإجازات بدون مرتب .

صحيفة الحالة الجنائية موجهه .

بالنسبة لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة:

بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في مجال التخصص والقدرة على التجديد والابتكار مدعمًا بسيرة ذاتية وبالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت.

طريقة تقديم وظائف رئاسة مجلس الوزراء 2024

وطالبت هيئة تنمية الصعيد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء الراغبين في شغل الوظائف المطلوبة إرسال الطلبات والمستندات المطلوبة الموضحة أعلاه باليد إلى المقر الرئيسي لهيئة تنمية الصعيد (44 ش أبو بكرالصديق – مصرالجديدة).

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