وظائف خالية لجميع المؤهلات برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه.. أعلنت وزارة الشباب والرياضة وظائف في إحدى الشركات العاملة في مجال المطاعم، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، من خلال مبادرة توظيف مصر، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر» من خلال مٌبادرة توظيف مصر، لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب.



وظائف خالية لجميع المؤهلات برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه

تستعرض «الموجز» تفاصيل وظائف خالية لجميع المؤهلات برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه بإحدى شركات الطعام، من حيث التخصصات المطلوبة وشروط التقديم، والمميزات، وطريقة التقديم وأماكن العمل:

تطلب شركة نقش لإدارة المطاعم شباب للتعيين في المجالات الآتية:

مدير مطعم، يشترط خبرة 3 سنوات .

مساعد مدير مطعم، ويشترط خبرة 3 سنوات.

شيف عمومي، ويشترط خبرة في المطبخ اللبناني أو السوري.

رئيس قسم مخازن.

أمين مخازن.

الشروط العامة للوظائف

مطلوب مؤهلات عليا أو متوسطة.

خبرة حسب كل وظيفة.

الحد الأقصى للسن 45 سنة عدا شيف عمومي 50 سنة.

موقف واضح من التجنيد.

مكان العمل: التجمع الثالث، المهندسين، الشيخ زايد.

المميزات والحقوق الوظيفية

رواتب مجزية تصل إلى 15 ألف جنيهًا.

راتب شيف عمومي يصل إلى 30 ألف جنيهًا.

وجبة يوميًا.

يوم إجازة في الأسبوع.

إجازات سنوية.

تأمين طبي خاص.

تأمين اجتماعي.

فرص للترقي.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف يمكن ملء الاستمارة التالية: https://forms.office.com/r/4uFZB5HHnw

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