نشرة الموجز التعليمية .. الأماكن الخالية لطلاب العلمي في تنسيق المرحلة الثالثة .. رابط ورسوم تظلمات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

نشرة الموجز التعليمية .. نستعرض أبرز الموضوعات التعليمية خلال الساعات الماضية وتضمنت النشرة التعليمية عدد من الموضوعات الهامة. نرصد تفاصيلها في التقرير التالي.

تعرف علي الأماكن الخالية لطلاب العلمي في تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق المرحلة الثالثة .. تنشر “الموجز” تفاصيل مهمة بشأن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد العليا ووفقًا للمؤشرات الحالية، حيث هناك فرص متعددة أمام الطلاب، خاصةً في المعاهد العليا والجامعات ذات التخصصات المحددة.





تنسيق الجامعات 2024



طلاب من الشعبة الأدبية

ومكن للطلاب من الشعبة الأدبية الالتحاق بالمعاهد العليا للعلوم التجارية والإدارية، ونظم المعلومات، والإعلام واللغات، والسياحة والفنادق، والخدمة الاجتماعية، كما يوجد أيضًا أماكن محدودة في بعض كليات الخدمة الاجتماعية وذلك ضمن تنسيق المرحلة الثالثة.

أما للطلاب الذين اجتازوا اختبارات الالتحاق، فيمكنهم التقديم لكليات التربية الرياضية.

سجل حوالي 40 ألف طالب من الحاصلين على الثانوية العامة بحد أدنى 50% في تنسيق المرحلة الثالثة.

بدأت أعمال التنسيق يوم الثلاثاء الماضي وستستمر حتى يوم الخميس.

تشمل المرحلة الثالثة باقي الناجحين في الدور الأول بالإضافة إلى الناجحين في الدور الثاني. وسيتم إعلان نتائج الترشيحات للمرحلة الثالثة بعد إتمام تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الثاني.

بالنسبة للطلاب من الشعبة العلمية الذين حصلوا على مجاميع أقل من 64.63%، لا تزال هناك فرص للالتحاق بكليات التربية والطفولة والتربية النوعية لطلاب شعبة الرياضيات، بالإضافة إلى كليات الاقتصاد المنزلي، والسياحة والفنادق، والخدمة الاجتماعية، وكليات التعليم الصناعي والجامعات التكنولوجية ضمن تنسيق المرحلة الثالثة .

وأعلنت وزارة التعليم العالي أنه سيتم تأخير إعلان نتائج ترشيحات تنسيق المرحلة الثالثة (الدور الأول) حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام، ثم سيتم الإعلان عن نتائج الترشيحات كاملة.

تنسيق الجامعات في مصر هو عملية تنظيمية تهدف إلى تحديد كيفية قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد العليا بناءً على نتائجهم في امتحانات الثانوية العامة. هذا التنسيق يتم على مراحل

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ننشر رابط ورسوم تظلمات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024



تظلمات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 .. أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رسوم تظلمات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 ستظل كما هي في الدور الأول، حيث يتم دفع 300 جنيه عن كل مادة يتم تقديم تظلم بشأنها. في حال حصول الطالب على درجات إضافية بعد التظلم، يمكنه استرداد الرسوم المدفوعة.

وزارة التربية والتعليم

وينشر “الموجز” خطوات تقديم تظلمات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 :

زيارة بوابة تظلمات الثانوية العامة حيث يجب الدخول على بوابة التظلمات بعد الإعلان الرسمي عن بدء التظلمات. يمكن الدخول عبر الرابط المخصص من هنا الذي سيكون متاحًا بعد بدء التظلمات.

يجب علي الطالب استخدم البريد الموحد لتسجيل الدخول إلى البوابة.



يجب علي الطالب التأكد من صحة بيانات الطالب ثم أدخل كود دفع رسوم التظلم.



يجب علي الطالب تحديد المواد التي ترغب في التظلم عليها.



اضغط على زر "حفظ" بعد إدخال جميع المعلومات بهدف حفظ الطلب.



متابعة الموقع بانتظام لمعرفة موعد ومكان التظلم.

ويمكن دفع رسوم تظلمات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة مثل البريد المصري، فوري، وقتي، إيجي باي، سداد، ضامن، أمان، مصاري، بيي، ممكن، طلقة، موجة، خالص موبايل، وأموال.



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