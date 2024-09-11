تعرف علي الأماكن الخالية لطلاب العلمي في تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق المرحلة الثالثة .. تنشر “الموجز” تفاصيل مهمة بشأن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد العليا ووفقًا للمؤشرات الحالية، حيث هناك فرص متعددة أمام الطلاب، خاصةً في المعاهد العليا والجامعات ذات التخصصات المحددة.





تنسيق الجامعات 2024



طلاب من الشعبة الأدبية

ومكن للطلاب من الشعبة الأدبية الالتحاق بالمعاهد العليا للعلوم التجارية والإدارية، ونظم المعلومات، والإعلام واللغات، والسياحة والفنادق، والخدمة الاجتماعية، كما يوجد أيضًا أماكن محدودة في بعض كليات الخدمة الاجتماعية وذلك ضمن تنسيق المرحلة الثالثة.

أما للطلاب الذين اجتازوا اختبارات الالتحاق، فيمكنهم التقديم لكليات التربية الرياضية.

سجل حوالي 40 ألف طالب من الحاصلين على الثانوية العامة بحد أدنى 50% في تنسيق المرحلة الثالثة.

بدأت أعمال التنسيق يوم الثلاثاء الماضي وستستمر حتى يوم الخميس.

تشمل المرحلة الثالثة باقي الناجحين في الدور الأول بالإضافة إلى الناجحين في الدور الثاني. وسيتم إعلان نتائج الترشيحات للمرحلة الثالثة بعد إتمام تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الثاني.

بالنسبة للطلاب من الشعبة العلمية الذين حصلوا على مجاميع أقل من 64.63%، لا تزال هناك فرص للالتحاق بكليات التربية والطفولة والتربية النوعية لطلاب شعبة الرياضيات، بالإضافة إلى كليات الاقتصاد المنزلي، والسياحة والفنادق، والخدمة الاجتماعية، وكليات التعليم الصناعي والجامعات التكنولوجية ضمن تنسيق المرحلة الثالثة .

وأعلنت وزارة التعليم العالي أنه سيتم تأخير إعلان نتائج ترشيحات تنسيق المرحلة الثالثة (الدور الأول) حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام، ثم سيتم الإعلان عن نتائج الترشيحات كاملة.

تنسيق الجامعات في مصر هو عملية تنظيمية تهدف إلى تحديد كيفية قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد العليا بناءً على نتائجهم في امتحانات الثانوية العامة. هذا التنسيق يتم على مراحل، ويشمل:

مراحل التنسيق:

تنسيق المرحلة الأولى:

الطلاب المستهدفون هم الطلاب الحاصلون على أعلى المجاميع في الثانوية العامة.

الحد الأدنى: يتم تحديده بناءً على نتائج الطلاب وأعداد الأماكن المتاحة في الكليات والمعاهد.



عادة ما يستمر تنسيق المرحلة الأولى من عدة أيام إلى أسبوع.

تنسيق المرحلة الثانية :

الطلاب المستهدفون من تنسيق المرحلة الثانية الذين لم يتمكنوا من الحصول على مقاعد في المرحلة الأولى.



الحد الأدنى من تنسيق المرحلة الثانية يتم تحديده بناءً على نتائج المرحلة الأولى وتوافر الأماكن في الكليات.

يستمر تنسيق المرحلة الثانية عادة من عدة أيام إلى أسبوع.

تنسيق المرحلة الثالثة :

الطلاب المستهدفونمن تنسيق المرحلة الثالثة هم الطلاب الذين لم يحصلوا على قبول في المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الناجحين في الدور الثاني من الثانوية العامة.



الحد الأدنى ضمن تنسيق المرحلة الثالثة غالبًا ما يكون أقل من المرحلتين الأولى والثانية.

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