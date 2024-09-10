وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة بنسبة نجاح 88.92%

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني2024 .. أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024

وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 97,002 طالبًا وطالبة، حضر منهم 96,946 طالبًا وطالبة، وحقق عدد الناجحين ضمن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024 حوالي 86,200 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح إجمالية بلغت 88.92%.



بالنسبة لشعبة (علمي علوم)، تقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 57,274 طالبًا وطالبة، حضر منهم 57,236، وبلغ عدد الناجحين ضمن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024 51,036، بنسبة نجاح وصلت إلى 89.17%.

وفي شعبة (علمي رياضة)، تقدم 9,907 طلاب وطالبات، حضر منهم 9,895، وحقق النجاح 8,669، بنسبة نجاح بلغت 87.61%.

أما في الشعبة الأدبية، فقد تقدم لامتحانات الدور الثاني 29,821 طالبًا وطالبة، حضر منهم 29,815، وحقق النجاح ضمن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024 حوالي 26,495، بنسبة نجاح بلغت 88.86%.

تطوير الثانوية العامة في مصر هو محور رئيسي في نظام التعليم الوطني، ويهدف إلى تحسين جودة التعليم وملاءمة نظام التعليم لمتطلبات العصر الحديث. تشمل جهود تطوير الثانوية العامة عدة جوانب رئيسية:

1. إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة:

تتضمن تحديث المناهج الدراسية لتكون أكثر توافقًا مع متطلبات سوق العمل ومهارات القرن الواحد والعشرين. يشمل ذلك التركيز على التفكير النقدي، الإبداع، وحل المشكلات.

تبسيط نظام الامتحانات وتقليل الاعتماد على التقييم النهائي. التركيز على التقييم المستمر وتطوير نظام امتحانات يضمن قياس مستوى الطلاب بشكل أكثر دقة.

2. التكنولوجيا والتعليم الرقمي:

التعلم الرقمي: دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية عبر استخدام المنصات الإلكترونية والمواد الدراسية الرقمية.

البرمجيات التعليمية: تقديم أدوات وبرامج تعليمية تفاعلية تعزز من تعلم الطلاب وتجعل العملية التعليمية أكثر جذبًا.

التدريب الرقمي للمعلمين: توفير دورات تدريبية للمعلمين لتطوير مهاراتهم في استخدام التكنولوجيا التعليمية.

3. تطوير قدرات المعلمين:

توفير برامج تدريبية لتحديث مهارات المعلمين وإطلاعهم على أحدث طرق التدريس والتقنيات التعليمية.



وضع أنظمة لتقييم أداء المعلمين بشكل دوري وتحسين جودة التعليم بناءً على نتائج التقييم.

4. تحسين بيئة المدارس:

تطوير وتحسين المرافق التعليمية، بما في ذلك توفير فصول دراسية مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية.



توفير الموارد اللازمة مثل الكتب الدراسية والأدوات التعليمية التي تدعم العملية التعليمية.

5. التوجيه والإرشاد المهني:

تقديم خدمات استشارية للطلاب لمساعدتهم في اختيار المسارات المهنية المناسبة بناءً على اهتماماتهم وقدراتهم.



تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية لتعريف الطلاب بفرص التعليم العالي وسوق العمل.

6. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص:

التعاون مع الشركات: إقامة شراكات مع الشركات والمؤسسات لتوفير فرص التدريب العملي والتوظيف للطلاب.



المؤسسات التعليمية الدولية: التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الدولية لتحسين جودة التعليم وتوفير برامج تبادل الطلاب.

7. الإصلاحات الإدارية:

تحسين الإدارة المركزية والإشراف على المدارس لضمان تطبيق السياسات التعليمية بشكل فعال.



تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية والتأكد من توجيهها بشكل صحيح نحو تحسين جودة التعليم.

8. التقييم والمراجعة:

إجراء تقييمات دورية لنظام التعليم الثانوي وقياس مدى فعالية الإصلاحات المنفذة.



أخذ ملاحظات الطلاب، أولياء الأمور، والمعلمين بعين الاعتبار لتحسين النظام التعليمي بناءً على التجارب العملية.

تسعى وزارة التربية والتعليم في مصر إلى تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل تدريجي، مع التركيز على تحقيق تحسينات ملموسة في نظام التعليم الثانوي وتقديم تعليم يتماشى مع التطورات العالمية.

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