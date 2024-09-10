ظهرت الان.. رابط نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2024 "لينك سريع"

يترقب أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2024 إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني، المقرر ظهورها في الساعات القليلة القادمة، كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الاستعدادات جارية لاعتماد النتيجة رسميًا من قبل الوزير محمد عبد اللطيف، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024

في تصريح لمصدر مسؤول بالوزارة، لم يتم تحديد موعد دقيق لإعلان النتيجة بعد، إلا أن المؤشرات تشير إلى ظهورها خلال الساعات القليلة المقبلة.

رابط نتيجة الثانوية العامة والخطوات

خصصت وزارة التربية والتعليم رابطًا لنتيجة الثانوية العامة 2024 للدور الثاني، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم برقم الجلوس عبر الرابط التالي من خلال الضغط هنا لإظهار النتيجة، يجب إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح ثم الضغط على "عرض النتيجة".

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024

تنسيق الثانوية العامة الدور الثاني

من المتوقع أن يبدأ تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2024 في جميع المحافظات ابتداءً من 10 سبتمبر الجاري، ويستمر لمدة يومين، لينتهي في 12 من نفس الشهر.

أصدرت وزارة التربية والتعليم تحذيرًا من الروابط الوهمية وغير الرسمية التي تدعي تقديم نتائج الثانوية العامة 2024 للدور الثاني. وشددت الوزارة على ضرورة الاعتماد فقط على الرابط الرسمي المقدم عبر موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على النتائج من خلال الضغط هنـــــــا .

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024

ستصدر وزارة التربية والتعليم بيانًا رسميًا قريبًا يتضمن تفاصيل نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2024 بعد اعتمادها من الوزير محمد عبد اللطيف، وسيتضمن البيان الرابط الرسمي لنتائج الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.

ومن جانبها، أوضحت وزارة التعليم العالي أنه سيتم إرجاء إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لعام 2024، وبعدها ستُعلن نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

وكان مكتب التنسيق قد فتح باب تقديم طلبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر موقع التنسيق الإلكتروني في الفترة من الخميس الموافق 29 أغسطس وحتى يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2024.

اقرأ أيضا:

نشرة الموجز التعليمية.. وزير التربية والتعليم: مصر انتهجت خطوات لتحقيق تحول جذري في التعليم و تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024

وزير التربية والتعليم: مصر انتهجت خطوات هامة لتحقيق تحول جذري في التعليم