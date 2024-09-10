«التعليم» تعلن إجراءات صرف مستحقات العمل بالحصة للعام الدراسي 2024 - 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل إجراءات صرف مستحقات العمل بالحصة للعام الدراسي 2024 - 2025، بهدف سد العجز في المدارس وتحسين إجراءات الصرف للمعلمين، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

إجراءات صرف مستحقات العمل بالحصة

كما انه وفقًا للكتاب الدوري رقم (3) الذي أصدره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، تم تحديد الخطوات التالية لضمان صرف مستحقات العمل بالحصة بفعالية خلال العام الدراسي الجديد.

اولا: يتم تدبير الاعتماد المالي: تقوم الجهات المختصة بالوزارة بتدبير الاعتماد المالي المطلوب، ومن ثم تحويله إلى المديريات التعليمية المعنية، بدورها، تقوم المديريات بتحويل المستحقات إلى الإدارات التعليمية قبل مواعيد استحقاقها للعاملين.

ثانيا:في الخطوة الآتية يتم اعتماد جدول الحصص: يتم اعتماد جدول الحصص الفعلي، الذي يشمل الحصص التي يؤديها المستعان بهم أو المعلمون القائمون بأداء حصص زائدة، في نهاية كل شهر من قبل مشرفي المادة في المدارس.

ثالثا:مراجعة واعتماد الجداول: بعد اعتماد الجدول من مشرفي المادة، يتم عرضه على مديري المدارس للتأكد من صحة البيانات واعتماده، ثم يُرفع إلى مديري الإدارات التعليمية لاعتماده وتحويله إلى إدارة الشؤون المالية والإدارية للصرف.

رابعا: صرف المستحقات للعاملين: حيث يتم صرف مستحقات العمل بالحصة شهريًا، إما في نهاية كل شهر أو بحد أقصى يوم 10 من الشهر التالي.

تحديثات قيمة الحصة للمعلمين

تم تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين بـ 50 جنيهًا، بينما تم رفع قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للحصة الواحدة.

جدير بالذكر أن تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تسريع عمليات الصرف وتسهيل إجراءات دفع المستحقات للمعلمين، بما يتماشى مع استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025.

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