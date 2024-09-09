إجراءات صرف مستحقات العمل بالحصة 2024.. إليك التفاصيل الكاملة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إصدار الكتاب الدوري رقم 3 لعام 2024، الذي يهدف إلى تنظيم إجراءات صرف مستحقات العمل بالحصة للمعلمين المستعان بهم، وكذلك للمعلمين الذين يؤدون حصصاً زائدة عن النصاب القانوني المقرر، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

صرف مستحقات العمل بالحصة

يأتي هذا الكتاب الدوري إلحاقاً للكتاب الدوري رقم 2 الصادر بتاريخ 12 أغسطس 2024، والذي تناول استعدادات الوزارة لبداية العام الدراسي الجديد، وينص الكتاب الدوري الجديد على مجموعة من الإجراءات لتسهيل صرف مستحقات العمل بالحصة، والتي تشمل:

تحويل المستحقات: يتم تحويل المستحقات من الجهات المختصة في الوزارة إلى المديريات التعليمية، التي تقوم بدورها بتحويلها إلى الإدارات التعليمية شهرياً، على أن يتم ذلك قبل موعد استحقاقها بوقت كافٍ.

اعتماد جدول الحصص: يجب اعتماد جدول الحصص الفعلي من السادة المشرفين في المدرسة، ثم عرضه على مدير المدرسة لمراجعته واعتماده، قبل رفعه إلى مديري الإدارات التعليمية المختصة لمزيد من الاعتماد وتحويله إلى إدارة الشؤون المالية والإدارية لصرفه.

موعد صرف المستحقات: يتم صرف المستحقات شهرياً في نهاية كل شهر، بحد أقصى يوم 10 من الشهر الذي يليه.

زيادة قيمة الحصة فوق النصاب القانوني

كما أعلنت الوزارة عن زيادة قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين القائمين بتدريس حصص زائدة لتصبح 50 جنيهاً بدلاً من 20 جنيهاً. ويشمل النصاب القانوني للحصص الأسبوعية:

14 إلى 16 حصة للأستاذ الأول، معلم خبير في المرحلة الثانوية، وكبير المعلمين في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية.

20 إلى 24 حصة لمعلم مساعد في المرحلتين الابتدائية والإعدادية حتى درجة معلم أول أ في المرحلة الابتدائية.

التيسير على المعلمين

وفي إطار جهود الوزارة لتيسير الإجراءات، شدد الكتاب الدوري على أهمية تسريع عملية صرف مستحقات المعلمين لتلبية احتياجاتهم المالية في أسرع وقت ممكن.



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