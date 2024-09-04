هل يطبق التوقيت الشتوي قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2025.. جهّز أولادك

هل يطبق التوقيت الشتوي قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2025.. هو أكثر الأسئلة التي يرددها قطاع كبير من أولياء الأمور في الفترة الحالية، باتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد، والرغبة في تنظيم مواعيد الطلاب بما يساعدهم على الدراسة والراحة.

ومع تزايد عمليات البحث عنها عبر محرك جوجل، يستعرض الموجز في السطور القادمة الإجابة عن سؤال هل يطبق التوقيت الشتوي قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024

وينص القانون على أنه «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة».

وفي هذا السياق، فإن تطبيق التوقيت الشتوي 2024 سيكون اعتبارا من منتصف ليلة يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024، عند الساعة 12:00 صباحًا، وذلك عن طريق تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، ويستمر العمل به نحو 6 أشهر حتى شهر أبريل من العام القادم، وتحديدًا تى تمام الساعة 11 من ليلة يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024

وعلى الجانب الآخر، كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أن العام الدراسى الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربى والقوميات 21 سبتمبر الجاري وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالى 35 أسبوعًا.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في 11 يناير 2025، في حين يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.

هل يطبق التوقيت الشتوي قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

ووفقًا لذلك فإن توقيت انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس هو يوم 21 سبتمبر الجاري، في حين يبدأ العام الدراسي 2024-2025 في الجامعات يوم 28 سبتمبر الجاري، وهو ما يعني أن هذا التوقيت يأتي قبل موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 بأكثر من شهر.

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