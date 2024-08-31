تعرف على موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. خطوات تعديل الساعة

يريد عدد كبير من المواطنين معرفة موعد انتهاء التوقيت الصيفي، وذلك لمعرفة موعد بدء التوقيت الشتوي وبدء فصل الشتاء وانتهاء الصيف، كما يبحث العديدين عن خطوات تعديل التوقيت من الصيفي إلى الشتوي عبر الهاتف المحمول.

موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي

وكان قد تم تطبيق التوقيت الصيفي في 26 أبريل 2024 الماضي، بناءً على قرار من مجلس الوزراء، وذلك بتقديم الساعة 60 دقيقة لتحسين استهلاك الطاقة، إذ يعد هذا التغيير كان جزءًا من خطة الحكومة لإعادة تفعيل التوقيت الصيفي بعد توقف دام لعدة سنوات.

متى ينتهي التوقيت الصيفي

ومن المقرر أن تنتهي فترة التوقيت الصيفي في مصر يوم الجمعة الموافق، 25 أكتوبر 2024، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة في تمام الساعة 11:59 مساءً، ليبدأ تطبيق التوقيت الشتوي، ويأتي هذا التغيير وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم مواعيد بدء وانتهاء التوقيت الصيفي والشتوي في البلاد.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي

وبعد تطبيق التوقيت الشتوي وانتهاء التوقيت الصيفي سيتم زيادة ساعات الليل وتقليل ساعات النهار، حيث يساعد التوقيت الشتوي في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية المستخدمة للإضاءة والتدفئة، حيث توقعت وزارة الكهرباء توفير حوالي 25 مليون دولار من وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى تقليص استهلاك الكهرباء بنسبة 1%، بما يعادل حوالي 150 مليون دولار سنويًا

كيف يتم تحويل التوقيت الصيفي إلى الشتوي على الهاتف

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي خطوات تعديل التوقيت الصيفي وتحويله إلى المستوى:

-الدخول إلى الإعدادات

-اختيار إعدادات الوقت والتاريخ في الأجهزة

-ضبط الوقت ليكون الساعة 11:00 مساءً بدلاً من 12:00 منتصف الليل يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024.

-سيتم تغيير الوقت وتحويله إلى التوقيت الشتوي بدلًا من التوقيت الصيفي.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي



الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أوضح في بيان سابق، أن التوقيت الصيفي والشتوي لهما قانون ولا يحددهما قرار، وبالتالي يستمر سريان تطبيق التوقيت الصيفي دون إلغاء، وذلك وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 2023.

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