تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 رسمياً في مصر

مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024، يتزايد تساؤل العديد من المواطنين حول موعد بدء العمل بهذا التوقيت وكيفية ضبط الساعات يدويًا. من المقرر أن يبدأ التوقيت الشتوي بعد شهرين من الآن، حيث سيُعاد ضبط الساعة بتأخيرها 60 دقيقة كإشارة لانتهاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي.

التوقيت الشتوي 2024

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2024

أعلن مجلس الوزراء أن التوقيت الصيفي، الذي بدأ في 26 أبريل 2024 بعد توقف دام لعدة سنوات، سينتهي مع نهاية أكتوبر. يُذكر أن هذا التوقيت تم إعادة تطبيقه بهدف تحسين استهلاك الطاقة، وقد أثبتت الدراسات أن التوقيت الشتوي يساعد في توفير حوالي 25 مليون دولار من وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء وتقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 1%، ما يعادل 150 مليون دولار سنويًا.

موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2024

من المقرر أن يبدأ موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2024 يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، الموافق 31 أكتوبر 2024. على المواطنين تأخير الساعة 60 دقيقة للخلف عند الساعة 11:00 مساءً في هذا اليوم.

التوقيت الشتوي 2024

أسباب إعادة تطبيق التوقيت الصيفي

أوضح مجلس الوزراء أن إعادة تطبيق التوقيت الصيفي تأتي في إطار جهود ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

فوائد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2024

ترشيد استهلاك الكهرباء : توفير 1% من استهلاك الكهرباء، مما يوفر 150 مليون دولار سنويًا.

: توفير 1% من استهلاك الكهرباء، مما يوفر 150 مليون دولار سنويًا. توفير وحدات الغاز : تقليل استخدام وحدات الغاز في إنتاج الكهرباء، مما يوفر 25 مليون دولار سنويًا.

: تقليل استخدام وحدات الغاز في إنتاج الكهرباء، مما يوفر 25 مليون دولار سنويًا. محاكاة طبيعية لتغيرات شروق وغروب الشمس : يساعد التوقيت الشتوي في تحسين أوقات الاستيقاظ والنوم بما يتناسب مع ساعات الشروق والغروب.

: يساعد التوقيت الشتوي في تحسين أوقات الاستيقاظ والنوم بما يتناسب مع ساعات الشروق والغروب. توفير تكاليف التدفئة : مع شروق الشمس المبكر، ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا، مما يقلل الحاجة لاستخدام وسائل التدفئة.

: مع شروق الشمس المبكر، ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا، مما يقلل الحاجة لاستخدام وسائل التدفئة. تحسين الإنتاجية : يؤثر التوقيت الشتوي إيجابياً على طاقة الأفراد الإنتاجية في العمل وقدرة الطلاب على الاستيعاب.

: يؤثر التوقيت الشتوي إيجابياً على طاقة الأفراد الإنتاجية في العمل وقدرة الطلاب على الاستيعاب. تقليل حوادث السير: يمنح التوقيت الشتوي وقتًا كافيًا للصقيع على الطرقات ليذوب تحت أشعة الشمس، مما يقلل من حوادث الانزلاق.

كيفية ضبط الساعة يدويًا للتوقيت الشتوي 2024

لتغيير الساعة يدويًا، يمكن الدخول إلى إعدادات (الوقت والتاريخ) في الأجهزة وضبط الوقت على الساعة 11:00 مساءً بدلًا من 12:00 منتصف الليل يوم 25 أكتوبر 2024.

مع اقتراب هذا الموعد، يُنصح الجميع بالاستعداد لتعديل ساعاتهم والاستفادة من الفوائد الاقتصادية والصحية التي يوفرها التوقيت الشتوي.

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