خريطة أماكن معارض أهلا مدارس بالقاهرة والمحافظات.. كلمات بحثية تصدرت محرك جوجل خلال الساعات الماضية، إذ تعتبر معارض أهلا مدارس من المبادرات الهامة التي تنظمها الحكومة بالتعاون مع عدة جهات مختلفة لتخفيف العبء على الأسر المصرية مع اقتراب بداية العام الدراسي.

وتهدف خريطة أماكن معارض أهلا مدارس بالقاهرة والمحافظات إلى توفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الحصول على كل ما يحتاجونه من أدوات مدرسية وملابس وحقائب بجودة عالية وأسعار تنافسية.

خريطة أماكن معارض أهلا مدارس بالقاهرة والمحافظات

الموجز يرصد خلال السطور التالية خريطة أماكن معارض أهلا مدارس بالقاهرة والمحافظات، نظرًا لأن معارض أهلا مدارس توسعت لتشمل العديد من المواقع في القاهرة والمحافظات المختلفة، وذلك لتسهيل الوصول إليها من قبل أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وفيما يلي خريطة أماكن معارض أهلا مدارس بالقاهرة والمحافظات بأبرز مواقع هذه المعارض:

بمحافظة القاهرة تم افتتاح فرع معرض أهلا مدارس 2024 في المبنى الخاص بجهاز تنمية المشروعات في مدينة نصر.

بمحافظة الشرقية تم افتتاح معرض أهلا مدارس بجوار هندسة الري في مدينة ههيا ، وتراوحت نسبة التخفيضات من 30% 25%.

وفي محافظة محافظة القليوبية جاءت أماكن معرض اهلا مدارس في «نها شارع فريدا ندا ومنطقة شبرا الخيمة بميدان المؤسسة.

في الإسكندرية تم افتتاح معرض أهلا مدارس بأرض المعارض في الأزرايطة سوتر أمام مجمع الكليات.

في محافظة كفر الشيخ، جاءت أماكن معرض أهلا مدارس 2024 في مدن «دسوق، مطوبس، سيدي سالم، الرياض، بيلا، قلّين، الحامول، برج البرلس، سيدي غازي، مسير، كفر الشيخ، بلطيم».

خريطة أماكن معارض أهلا مدارس بالقاهرة والمحافظات

محافظة مطروح تم افتتاح عدة منافذ لمعرض أهلا مدارس 2024 في الحمام والعلمين وسيدي براني والنجيلة.

في محافظة البحر الأحمر تضم أماكن معرض أهلا مدارس 2024 6 فروع في القصير والغردقة ورأس غارب، بالإضافة إلى مكتبات متنقلة ستكون بالمحافظة بعدد 7 سيارات.

في محافظة الدقهلية جاءت أماكن معرض أهلا مدارس 2024 في المنصورة بحديقة الأسرة أمام ديوان حي شرق.

في محافظة البحيرة تشمل أماكن معارض أهلا مدارس 4 فروع، وأكثر من 42 منفذا صغيرا في قرى مراكز «أحمص، كفر الدوار، إيتاي البارود، دمنهور، الدلنجات، كوم حمادة، شبراخيت، رشيد، إدكو».

في محافظة المنيا يقام معرض أهلا مدارس على كورنيش النيل بالقرب من معهد الأورام، ويتكون من 27 باكية.

محافظة الغربية تضم منفذا في حي ثان طنطا.

في محافظة الوادي الجديد جاء معرض أهلا مدارس في «شارع النبوي المهندس في الخارجة، ميدان المستشفى في الداخلة».

في بني سويف تم افتتاح فرع بالخلف من الصالون الأخضر، وفي سوهاج بمدينة نصر في حي شرق.

بمحافظة الأقصر، افتتح معرض أهلاً مدارس بمنطقة السوق الحضري، ومنطقة أبو الجود بوسط المدينة، ومدينة إسنا أمام محطة السكة الحديد.

خريطة أماكن معارض أهلا مدارس بالقاهرة والمحافظات

خصومات على مستلزمات المدارس

معارض أهلا مدارس 2024

وفي السياق ذاته، كشفت وزارة التموين عن خصومات على مستلزمات المدارس داخل معارض أهلا مدارس 2024 حيث تم توافر «الأدوات المكتبية - الملابس المدرسية - الحقائب المدرسية - الحاسبات الآلية - الأحذية - المواد الغذائية»، في معارض أهلا مدارس بنسبة تخفيض تصل إلى 30%.

خدمات التقسيط في معرض أهلا مدارس

كما يمكن للمواطنين هذا العام الاستفادة من خدمات التقسيط في معرض أهلا مدارس على مشترياتهم بشرط ألا تتجاوز قيمتها 25 ألف جنيه كحد أقصى، دون تقديم أية مستندات سوى صورة البطاقة الشخصية للشركات المشاركة في المعرض، وذلك عقب إتمام عملية الشراء وقبل السداد.

فقط على المواطن الراغب في عملية التقسيط تقديم فاتورة الشراء لشركة المدفوعات الرقمية، إذ ستتعاقد مع العميل لسداد قيمة مشترياته بالكامل، مقابل مصروفات إدارية فقط، حيث أن تقسيط المبلغ يتم على مدة زمنية تصل إلى عام.

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