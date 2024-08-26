مستلزمات المدارس بتخفيضات 30%.. موعد افتتاح معارض أهلا مدارس 2024

يبحث العديد من أولياء الأمور والمعلمين عن موعد افتتاح معارض أهلا مدارس 2024 لشراء مستلزمات المدارس ، التي تنطلق مع بداية الأسبوع المقبل، في هذا السياق، تناقش حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استدامة معارض أهلا مدارس 2024 بصورة دائمة وبأسعار مخفضة للمواطنين طوال العام الدراسي، وذلك قبل افتتاحها في موعدها السنوي قبل بداية العام الدراسي الجديد، ونرصد لكم من خلال موقع "الموجز" كافة التفاصيل خلال السطور التالية.

مستلزمات مدارس



معارض لمستلزمات المدارس بتخفيضات تصل ل30%

وقد افتتح رئيس مركز ومدينة ههيا معرض "أهلًا مدارس" لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بتوفير احتياجاتهم من مستلزمات المدارس لابنائهم في محافظة الأقصر، افتتح المهندس عبدالمطلب عمارة معرض "أهلًا مدارس" لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

افتتاح معرض أهلا مدارس 2024

وفي ذات السياق، اطلع وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، على الاستعدادات الخاصة بإقامة معارض أهلًا مدارس، والتي تقام هذا العام بالتعاون مع وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والتنمية المحلية والاتحاد العام للغرف التجارية. وشدد الوزير على أهمية أن يشمل المعرض كل ما تحتاجه الأسرة المصرية من مستلزمات مدرسية واحتياجات الطلاب والمعلمين استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2025، مع إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة في كافة المحافظات.

أماكن تواجد معرض أهلا مدارس 2024

جدير بالذكر انه، من المقرر أن تستمر معارض اهلًا مدارس 2024 حتى يوم 25 سبتمبر، كما هو معتاد خلال الأعوام الماضية، إلا أن الحكومة المصرية تسعى إلى استمرارها على مدار السنة لما تمثله من أهمية كبرى لدى المواطنين، في توفير المستلزمات المدرسية لابنائهم في اطار توفير حياة كريمة للمواطن المصري بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2024، كما ان المعرض يُنظم في المبنى الخاص بجهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر، ويعد محطة مترو "أرض المعارض" الأقرب إليه، كما يتم تنظيم فروع أخرى في الجيزة بالإضافة لتوافره في عدة محافظات.

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