لتوفير المستلزمات الدراسية .. افتتاح معارض أهلا بالمدارس في 3 مراكز بدمياط

معارض أهلًا بالمدارس .. افتتح اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، معارض أهلًا بالمدارس في مدن دمياط الجديدة وفارسكور وكفر البطيخ، وذلك بالتنسيق بين مديرية التموين والأحزاب وفقا للبيان الذي أطلعت عليه “الموجز”.

معارض أهلًا بالمدارس

حضر افتتاح معارض أهلًا بالمدارس المهندس محمد عبد الرحمن، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، ورؤساء الوحدات المحلية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، التي تهدف إلى توفير كافة المستلزمات الدراسية للطلاب بنسب خصم تتراوح من 15% إلى 35%، لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل أولياء الأمور.

تفاصيل معارض أهلًا بالمدارس :

تضم معارض أهلًا بالمدارس التي تم افتتاحها مجموعة متنوعة من المستلزمات الدراسية، تشمل الزي المدرسي، الأدوات الكتابية، الكتب الخارجية، والشنط المدرسية. وقد أكد اللواء مجدي الوصيف على جودة جميع المستلزمات المعروضة، مشيدًا بتوافرها بأسعار مناسبة وبنسب خصم ملحوظة تتراوح بين 15% و35%. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط بتوفير مستلزمات مدرسية عالية الجودة وبأسعار معقولة في جميع مدن المحافظة.

أهداف معارض أهلًا بالمدارس :

يأتي تنظيم معارض أهلًا بالمدارس في إطار جهود التخفيف من الأعباء المالية على الأسر المصرية، خاصة الأمهات المعيلات، وتوفير خدمات مدرسية متميزة. هذه المبادرة هي جزء من سلسلة مبادرات ينظمها الحزب في مختلف المحافظات، حيث تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات وأفضل العروض للمواطنين.

تُعد معارض "أهلًا بالمدارس" مبادرة تهدف إلى تيسير الحصول على المستلزمات الدراسية للطلاب في مختلف مناطق مصر، مع تقديم تخفيضات ملحوظة لدعم الأسر في فترة العودة إلى المدارس. تشارك في هذه المعارض مجموعة من الهيئات الحكومية والأحزاب، وتُعقد سنويًا قبيل بدء العام الدراسي لتلبية احتياجات الطلاب وأولياء الأمور.

أهداف معارض أهلًا بالمدارس :

تخفيف الأعباء المالية: تقدم معارض أهلًا بالمدارس خصومات تتراوح من 15% إلى 35% على المستلزمات الدراسية، مما يساعد في تقليل الضغط المالي على الأسر، خاصةً في ظل الزيادة المستمرة في أسعار المستلزمات المدرسية.

توفير جودة عالية: تهدف معارض أهلًا بالمدارس إلى تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة، من خلال التنسيق بين مديريات التموين والأحزاب المحلية.

دعم الأسر: تسعى المعارض المدرسية إلى دعم الأسر المصرية، خاصة الأمهات المعيلات، من خلال توفير جميع المستلزمات الدراسية في مكان واحد وبأسعار تنافسية.

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