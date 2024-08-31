إطلاق معارض أهلاً مدارس 2024 بتخفيضات كبيرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. تفاصيل

إطلاق معارض أهلاً مدارس 2024.. مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025، تتزايد عمليات البحث بين أولياء الأمور عن موعد وأماكن معارض "أهلاً مدارس"، التي تُنظمها وزارة التموين لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، تخفيفًا للأعباء المالية عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.

معارض أهلا مدارس

من المقرر أن تنطلق المعارض في جميع المحافظات بدءًا من سبتمبر المقبل، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية، وتحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



وتستعرض «الموجز »، لقرائها في السطور التالية، كافة المعلومات المتعلقة بـ معرض اهلا مدارس، ويأتي ذلك ضمن سلسة الخدمات والأخبار الحصرية التي توفرها الموقع لمتابعينا.

إطلاق معارض "أهلاً مدارس 2024" بتخفيضات كبيرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تُقام هذه المعارض في مواقع متعددة على مستوى الجمهورية، ويُقام المعرض الرئيسي في القاهرة بمبنى جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر. تُوفر المعارض تشكيلة واسعة من المستلزمات الدراسية، تشمل الحقائب المدرسية، الأدوات المكتبية، الملابس المدرسية، الأحذية، المواد الغذائية، والحاسبات الآلية، مع خصومات تصل إلى 70% على بعض المنتجات.

تلعب البنوك المصرية، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية، دورًا محوريًا في دعم هذه المعارض من خلال إتاحة فتح حسابات بنكية مجانًا وتقديم تسهيلات للشراء بالتقسيط عبر شركات التكنولوجيا المالية مثل "فاليو" و"حالا"، مما يساعد المواطنين على شراء احتياجاتهم دون تحمل عبء مالي كبير.

إطلاق معارض "أهلاً مدارس 2024" بتخفيضات كبيرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

وتُعتبر معارض "أهلاً مدارس" جزءًا من سلسلة معارض موسمية تُنظمها وزارة التموين لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، ومواجهة أي محاولات للاحتكار ورفع الأسعار خلال المناسبات والأعياد، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

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