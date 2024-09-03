أسعار وخصومات معارض أهلاً مدارس 2024 في هذه الأماكن

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لافتتاح معارض أهلاً مدارس 2024 في الأيام القليلة المقبلة، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، كما تعقد معارض أهلاً مدارس 2024 هذا العام في مختلف محافظات الجمهورية، ويهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين عبر تقديم مستلزمات دراسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% على الحقائب المدرسية والأدوات المكتبية والملابس وغيرها من المستلزمات الأساسية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تفاصيل معارض أهلاً مدارس 2024

يأتي معارض أهلاً مدارس 2024 كجزء من جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتلبية احتياجات الطلاب وأولياء الأمور مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025، الذي من المقرر أن يبدأ في 21 سبتمبر المقبل. وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، متابعة كافة الاستعدادات لإطلاق المعرض، الذي يُنظم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتحاد العام للغرف التجارية، والمحافظين.

وأشار الوزير إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية في الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توفر السلع الأساسية والمستلزمات الدراسية خلال فترة المعرض، بالتعاون مع الغرف التجارية في كل محافظة.

أماكن و مواعيد معارض أهلاً مدارس

من المقرر أن ينطلق معرض أهلاً مدارس في كافة المحافظات بدءًا من مطلع سبتمبر ويستمر حتى 25 سبتمبر. سيتم افتتاح المعرض في محافظة القاهرة في المبنى الخاص بجهاز تنمية المشروعات في مدينة نصر، وفقًا للتقاليد السنوية.

تخفيضات كبيرة على المستلزمات الدراسية

يوفر معرض أهلاً مدارس 2024 مجموعة متنوعة من السلع والمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق. تشمل المعروضات الأدوات المكتبية، الملابس المدرسية، الحقائب، الحاسبات الآلية ومستلزماتها، الأحذية، والمواد الغذائية، حيث سيتم بيعها بأسعار الجملة بالتنسيق المباشر مع المنتجين.

تصل التخفيضات في بعض المنتجات إلى 70%، مثل الكراسات والأدوات المدرسية والزي المدرسي وملابس الأطفال والكبار. كما ستشهد المنتجات الإلكترونية والتكنولوجية مثل اللاب توب والطابعات خصومات تتراوح بين 10 و20%. أما الشنط والأحذية، فستحظى بخصومات تتراوح بين 20 و30%.

معرض "أهلاً مدارس 2024" يعد فرصة ممتازة للمواطنين لتلبية احتياجاتهم الدراسية بأسعار مناسبة، ويعكس التزام الحكومة بدعم الأسر في بداية العام الدراسي الجديد.

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