موعد انطلاق معارض أهلا مدارس وأسعارها.. بتخفيضات تصل إلى 30%

يترقب العديد من أولياء الأمور والمعلمين موعد افتتاح معارض أهلا مدارس 2024، المزمع انطلاقها بداية الأسبوع المقبل، لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، في هذا السياق، تبحث حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إمكانية جعل معرض أهلاً مدارس حدثاً دائماً خلال العام الدراسي، مع تقديم تخفيضات مستمرة على المستلزمات المدرسية، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل حول معارض اهلا مدارس وأماكن تواجده في المحافظات.

معارض أهلاً مدارس بأسعار مخفضة تصل ل 30%

افتتح رئيس مركز ومدينة ههيا مؤخراً معارض أهلاً مدارس 2024، الذي يقدم الأدوات المدرسية بتخفيضات تصل إلى 25%. وقد شهد المعرض إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين أعربوا عن ارتياحهم لتوفير احتياجات أبنائهم في محافظة الأقصر، كما شهدت محافظة أخرى، تحت إشراف المهندس عبدالمطلب عمارة، افتتاحاً لمعروضات "أهلاً مدارس" بتخفيضات تصل إلى 30%.

استعدادات وزارة التموين لمعارض أهلاً مدارس 2024

وفي إطار التحضيرات، تفقد وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، الاستعدادات لإقامة معارض أهلاً مدارس هذا العام، والتي ستُعقد بالتعاون مع وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والتنمية المحلية، بالإضافة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، وأكد الوزير على ضرورة توفير المعرض لكافة مستلزمات الأسر المصرية من مستلزمات مدرسية واحتياجات الطلاب والمعلمين، استعداداً للعام الدراسي الجديد 2025.

أماكن وتفاصيل معارض أهلاً مدارس 2024

كما انه من المتوقع أن تستمر معارض أهلاً مدارس 2024 حتى يوم 25 سبتمبر، كما جرت العادة في السنوات السابقة، بالإضافة إلى أن الحكومة تسعى إلى تمديد فترة معارض أهلاً مدارس طوال العام لمساعدة المواطنين في الحصول على المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة، مما يساهم في تحسين جودة حياة الأسر المصرية مع بدء العام الدراسي الجديد. يُنظم المعرض في المبنى الخاص بجهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر، حيث تُعد محطة مترو "أرض المعارض" الأقرب إليه. كما سيتم تنظيم فروع أخرى في محافظة الجيزة وعدد من المحافظات الأخرى.

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