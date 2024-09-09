وزير التعليم يصدر بيان عاجل بشأن زيادة مرتبات المعلمين بالحصة

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف اليوم الإثنين، الكتاب الدوري رقم 3 بشأن تنظيم وتيسير إجراءات صرف مقابل مالي أداء الحصص للمعلمين بالحصة، وكذلك المعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانوني المقرر لهم.

ويكشف “الموجز” كافة التفاصيل الخاصة بالإجراءات التي أصدرها وزير التربية والتعليم اليوم عن صرف المستحقات المالية مقابل أداء الحصص للمعلمين في أسرع وقت ويأتي ذلك طبقًا لما ذكر في الكتاب الدورى رقم 2 بتاريخ 12-8- 2024 بشأن إجراءات الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد 2024-2025.

وزيرر التربية والتعليم

تصريحات وزير التربية والتعليم

ونص الكتاب الدوري على أن يكون تدبير الاعتماد المالى بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة ثم يتم تحويل المستحقات محل الكتاب الدورى الماثل والمشار إليها بعالية إلى المديريات التعليمية المختصة والتي تقوم بدورها بتحويل المستحقات إلى الإدارات التعليمية المختصة شهريًا وقبل مواعيد استحقاقها بوقت كاف.

مرتبات المعلمين بالحصة

ونص الكتاب الدوري التابع لوزار التربية والتعليم على اعتماد جدول الحصص الفعلى الذى أداؤه فعليًا، سواء بمعرفة المعلمين بالحصة أوالمعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانونى المقرر لهم، في نهاية الشهر من مشرفي المادة بالمدرسة ويأتي ذلك طبقًا لما أعلنه وزير التربية والتعليم.

اعتماد جدول الحصص الفعلي

أكد الكتاب الدوري على ضرورة عرض جدول الحصص الفعلي، المذكور سابقًا، بعد اعتماده من مشرفي المادة في المدرسة على مديري المدارس للمراجعة والاعتماد تحت مسؤوليتهم، مع التحقق من صحة البيانات المدرجة فيه.

وزير التربية والتعليم

نص الكتاب الدوري بشأن زيادة مرتبات المعلمين بالحصة

بعد الاعتماد، يرفع الجدول إلى مديري الإدارات التعليمية المختصة لاعتماده، ثم تحويله إلى إدارة الشؤون المالية والإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للصرف، كما شدد الكتاب وزير التربية والتعليم على أن صرف المستحقات شهريًا في نهاية كل شهر أو بحد أقصى في اليوم العاشر من الشهر التالي.

وشدد الكتاب على التزام جميع الجهات المعنية والعاملين بتنفيذ جميع التعليمات بدقة لتجنب المساءلة القانونية، بالإضافة إلى أنه حدد قيمة الحصة الزائدة عن النصاب القانوني للمعلمين المعينين بمبلغ 50 جنيهًا، وزيادة قيمة الحصة للمعلمين المستعان بهم من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للحصة.

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