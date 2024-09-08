لينك تحميل مناهج أولي إعدادي الجديدة لـ عام 2025| إليك التفاصيل

طلاب الصف الأول من المرحلة الإعدادية بدأوا عمليات البحث المتزايد عبر موقع التعليم الرسمي 2024 عن منهج الصف الأول الإعدادي 2024 2025 لجميع المواد الدراسية، لمعرفة شكل مناهج 1 إعدادي الجديدة والكتب الدراسية للصف الأول الإعدادي، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الفني عن توفير رابط كتب مناهج الصف الأول الإعدادي الجديدة إلكترونيًا للمناهج المطورة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية

نظام التعليم الجديد مناهج أولى إعدادي الجديدة 2024 2025

عبر رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، يمكن لطلاب 1 إعدادي، يمكن الاطلاع على مناهج أولى إعدادي الجديدة 2024 2025 والتي تضم:

لينك تحميل مناهج أولى إعدادي الجديدة

- كتاب ومنهج أولى إعدادي الجديد عربي PDF (منهج 1 إعدادي الجديد عربي)شراء الكتب الأكثر مبيعًا على الإنترنت

- كتاب ومنهج أولى إعدادي الجديد رياضيات PDF (منهج 1 إعدادي الجديد حساب)شراء الكتب الأكثر مبيعًا على الإنترنت

- كتاب ومنهج أولى إعدادي الجديد علوم PDF

- كتاب ومنهج أولى إعدادي الجديد الدراسات الاجتماعية PDF

- كتاب ومنهج أولى إعدادي الجديد لغة إنجليزية PDF

رابط وموقع تحميل كتب 1 إعدادي PDF 2024 2025 من هنـــــا.

منهج الصف الأول الإعدادي الجديد عربي 2024 2025

محتويات منهج الصف الأول الإعدادي الجديد عربي 2024 2025 مكون من وحدتين:

لينك تحميل مناهج أولى إعدادي الجديدة

الوحدة الأولى: هويتي

تضم 3 موضوعات:

1- الهوية ومؤثراتها

2- الهوية وبناء الشخصية

3- أصدقائي

الوحدة الثانية: هواياتي

تضم الوحدة الثانية في منهج الصف الأول الإعدادي الجديد عربي 3 موضوعات هم:

1- الرياضة

2- الشعر والشعور

3- أدب وفكر

منهج الصف الأول الإعدادي الجديد علوم 2024 2025



يضم منهج 1 إعدادي الجديد مادة العلوم 4 وحدات:

الوحدة الأولى: المادة

يضم منهج الصف الأول الإعدادي الجديد علوم 2024 2025 (4) دروس:

1- الدرس الأول عن تركيب الذرة

2- الدرس الثاني عن الجدول الدوري لتصنيف العناصر

3- الدرس الثالث عن المادة وخصائصها

4- الدرس الرابع عن الروابط الكيميائية

تضم الوحدة الثانية في منهج علوم الجديد للصف الأول الإعدادي (3) دروس:

1- الدرس الأول عن القوى الكهربية

2- الدرس الثاني عن القوى المغناطيسية

3- الدرس الثالث عن قوى الجاذبية

الوحدة الثالثة: الكائنات الحية تركيبها وعملياتها

تضم الوحدة الثالثة في منهج الصف الأول الإعدادي الجديد علوم 2024 2025 (3) دروس:

1- الدرس الأول عن الخلايا والحياة

2- الدرس الثاني عن الصفات العامة للكائنات الحية

3- الدرس الثالث عن الميكروبات

اقرأ أيضاً

منهج العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي 2024- 2025 ترم أول

بعد التعديل الجديد.. ما هو منهج العلوم المتكاملة للصف الاول الثانوي 2024؟