مادة جديدة.. تحميل منهج الصف الأول الاعدادي الجديد 2024

حددت وزارة التربية والتعليم رابط للحصول على منهج الصف الاول الاعدادي الجديد 2024 من خلال موقع الوزارة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث يتسأل الطلاب أولياء الأمور عن طريقة الحصول على المناهج.

المناهج الجديدة 2025

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن منهج الصف الاول الاعدادي الجديد 2024 ورابط الحصول على النسخة المتاحة عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويأتي ذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد في 21 سبتمبر للمدراس الخاصة والحكومية.

تفاصيل منهج الصف الاول الاعدادي الجديد 2024

تفاصيل منهج الصف الاول الاعدادي الجديد 2024

يمكن لطلاب الصف أولى أعدادي الحصول على منهج الصف الاول الاعدادي الجديد 2024 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنـــــــــــــــــــــــا حيث يمكن للطلاب الاطلاع على كافة المواد الدراسية والخاصة بالمنهج.

حددت وزارة التربية والتعليم أن من بين منهج الصف الاول الاعدادي الجديد 2024 سيكون هناك مادة ستطبق لأول مرة وهي مادة العلوم الجديدة سيطبق وهي عبارة عن هو جزء من المناهج المطورة لهذا الصف.

ويشمل منهج الصف الاول الاعدادي الجديد 2024 مادة اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، والعلوم، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على المنهج الجديد اتباع هذه الخطوات التالية:

خطوات الحصول على منهج الصف الأول الإعدادي

زيارة وزارة التربية والتعليم المخصص للحصول على المنهج الذكور في الأعلى.

اختيار بوابة التعليم الإلكتروني.

الانتقال إلى منصة التعليم الإلكتروني.

تحديد الصف الدراسي والمرحلة التعليمية.

اختيار الفصل الدراسي الأول.

اختيار مادة العلوم ثم الضغط على تحميل المنهج.

تفاصيل منهج الصف الاول الاعدادي الجديد 2024

منهج الصف الأول الإعدادي لغة عربية 2025

يمكن الحصول على منهج الصف الأول الإعدادي لغة عربية 2025 من هنـــــــــــــــــا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025

سيكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 في 21 سبتمبر 2024، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول ويستمر حتى 23 يناير 2025.، خلال هذه الفترة، سيستعد الطلاب لامتحاناتهم الأولى التي ستنطلق في 11 يناير 2025.

ومن المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي في 25 يناير 2025 وتنتهي في 6 فبراير 2025، وهي إجازة تمتد لمدة أسبوعين.

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