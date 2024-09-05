الآن كيفية الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالقاهرة 2024

يتساءل أولياء الأمور عن موعد الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالقاهرة والتي فتحت أبواب تسجيل التحويلات منذ يوم الإثنين الماضي وتستمر حتى يوم الأحد 8 سبتمبر المقبل 2024 وفق الشروط التي وضعتها المديرية.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن طريقة الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالقاهرة وموعد إعلانها عبر مديرية التربية التعليم بالقاهرة، حيث يجب على أولياء الأمور التقدم إلى طلبات التحويل قبل إغلاق باب التسجيل في الموعد المحدد.

الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالقاهرة

موعد الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالقاهرة

من المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم موعد الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالقاهرة بعد انتهاء فترة التقديم التي ستنتهي يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر 2024، يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

نتيجة تحويل المدارس التجريبية بالرقم القومي

يتطلب الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس التجريبية استخدام الرقم القومي، يمكن لأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية لمعرفة طريقة الاستعلام ورابط موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وخطوات التي يجب استخدامها لمعرفة النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالقاهرة

زيارة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم القاهرة من هنــــــــــــــــا

الدخول إلى قسم التحويلات أو استعلام عن نتيجة التحويل.

إدخال الرقم القومي للطالب في الخانة المخصصة.

الضغط على "استعلام" لعرض نتيجة التحويل.

إذا تم قبول التحويل، ستظهر رسالة بقبول الطلب مع توجيهات حول الخطوات التالية وفي حال الرفض، ستظهر رسالة توضح سبب الرفض.

الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالقاهرة

ضوابط التحويل بين المدارس

يمكن تحويل الطلاب بين المدارس الرسمية المتميزة للغات والمدارس الرسمية للغات والعكس.

كما يُسمح بالتحويل من المدارس الخاصة للغات إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها، بشرط

أن يكون التلميذ مسجلًا بشكل صحيح في المدرسة الخاصة، وأن يتم استيفاء جميع الشروط،

مثل توفر الأماكن واجتياز اختبار تحديد المستوى.

لا يُسمح بترقية الطفل من المستوى الثاني في رياض الأطفال إلى الصف الأول الابتدائي في

نفس النوعية من المدارس إلا من خلال تقديم أوراق جديدة للمرحلة الابتدائية.

ويشترط لإتمام التحويل توفر أماكن شاغرة وألا تتجاوز الكثافة المحددة.

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