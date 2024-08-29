جاهز للتحميل.. "التعليم" تتيح تحميل كتب الصف الأول الإعدادي للعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024، عن توفير إمكانية تحميل كتب الصف الأول الإعدادي للعام الدراسي 2024/2025، وذلك ضمن إطار نظام التعليم الجديد المعروف بـ "تعليم 2.0"، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تحميل كتب الصف الأول الإعدادي للعام الدراسي الجديد

يمكن لأولياء الأمور وطلاب الصف الأول الإعدادي الآن تحميل الكتب الدراسية في جميع المواد من خلال المنصات الإلكترونية التي توفرها الوزارة من خلال الضغط هنا.

إعادة هيكلة مناهج المرحلة الثانوية

وفي هذا السياق، أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرار إعادة هيكلة المرحلة الثانوية يهدف إلى تعزيز تدريس المناهج الأساسية بشكل فعال، مما يساعد الطلاب على الاستفادة القصوى من الوقت المخصص للدراسة. كما أشار إلى أن هذا التوجه يهدف إلى الوصول بالطلاب إلى المعايير الدولية المطلوبة، من خلال تقديم عدد متنوع من المواد الدراسية واتباع أساليب تدريس متطورة.

وأضاف الوزير أن المدارس الثانوية الحكومية في مختلف المحافظات أصبحت مزودة ببنية تحتية تكنولوجية حديثة، تشمل أحدث الأجهزة والسبورات الذكية في الفصول الدراسية. وشدد على ضرورة استخدام هذه التكنولوجيا في تعليم الطلاب بشكل فعال.

خفض كثافة الفصول في المدارس الحكومية

وفيما يتعلق بالكثافات الطلابية، دعا الوزير إلى ضرورة الإسراع في خفض كثافة الفصول، وحث مديري الإدارات التعليمية على التواصل مع الوزارة في حالة مواجهة أي صعوبات لتحقيق هذا الهدف قبل بدء العام الدراسي.

وفي إطار الجهود المبذولة لتحفيز الطلاب على الحضور إلى المدرسة، أشار الوزير إلى أهمية أعمال السنة التي تشمل السلوك، والمواظبة، وكشكول الحصة، والواجبات، بالإضافة إلى التقييم الأسبوعي والاختبارات الشهرية. وأكد أن الهدف من هذه الأعمال هو تقييم مستوى الطلاب دراسيًا وزيادة تفاعلهم داخل الفصول، مما يساهم في تحسين تحصيلهم العلمي.

وعن مجموعات التقوية، أوضح الوزير أن تنظيمها يعد من اختصاص مجلس إدارة المدرسة، على أن يتم اعتمادها من مجلس الأمناء، مشيرًا إلى أن المعلمين سيحصلون على أجرهم فور انتهاء الحصة المخصصة للمجموعة.

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