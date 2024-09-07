منهج العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي 2024- 2025 ترم أول

منهج العلوم المتكاملة.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تطبيق منهج جديد لطلاب الصف الأول الثانوي مادة العلوم المتكاملة اعتبارًا من العام الدراسي 2024-2025، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، يوم الأربعاء 14 أغسطس 2024، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

منهج مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي

أوضح الوزير أن المنهج الجديد يأتي ضمن إطار إعادة هيكلة الثانوية العامة بهدف تحقيق توازن في المحتوى العلمي والمعرفي، وأشار إلى أن "مادة العلوم المتكاملة" ستشمل الفيزياء والكيمياء، حيث سيتم تقسيم المنهج إلى قسمين: أحدهما يتناول الفيزياء، والآخر الكيمياء، مع توزيع متساوٍ للدرجات بينهما في الامتحانات.

أهداف تعديلات مناهج الثانوية العامة الجديدة

وأكد الوزير أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية عبر دراسة تاريخ مصر وإدراج الموضوعات القومية في المناهج. كما تسعى الوزارة إلى تطوير مهارات الطلاب لمواءمتها مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى زيادة عدد الحصص المخصصة للغة الأجنبية الأساسية.

بدء تطبيق تعديلات مناهج الثانوية العامة في العام الدراسي الجديد

من المقرر أن يبدأ تطبيق هذه التعديلات مع انطلاق العام الدراسي الجديد في 21 سبتمبر 2024، وذلك وفقًا للخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

الهيكلة الجديدة للمناهج الدراسية 2025

وأشار الوزير إلى أن الهيكلة الجديدة استندت إلى دراسة أنظمة التعليم في دول أجنبية، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، بهدف إعادة تصميم المناهج بما يتناسب مع الاحتياجات التعليمية في مصر.

مواد الصف الأول الثانوي 2024-2025

سيتم تدريس ست مواد لطلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي 2024-2025، بدلاً من عشر مواد كما كان الحال في 2023-2024، وتشمل هذه المواد:

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

التاريخ

الفلسفة والمنطق

الرياضيات

العلوم المتكاملة

كما أوضحت الوزارة أن اللغة الأجنبية الثانية ستكون مادة نجاح ورسوب فقط، ولن تُضاف إلى المجموع. ولأول مرة، سيتم منح درجة لمادة "العلوم المتكاملة" بدلاً من مادتي الفيزياء والكيمياء. وسيتم أيضًا إعادة تدريس مادة الجغرافيا في الصف الأول الثانوي، لتصبح مادة خاصة بالشُعب الأدبية في السنوات التالية.

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