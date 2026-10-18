وظائف وهمية باسم وزارة البترول.. تحذير عاجل للمواطنين وإجراءات قانونية ضد المتورطين

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية تحذيرًا للمواطنين بشأن إعلانات توظيف مزيفة انتشرت عبر صفحات ومواقع على وسائل التواصل الاجتماعي، تزعم وجود وظائف شاغرة بالوزارة، مؤكدة أن هذه الإعلانات غير صحيحة ولم تصدر عن أي من قنواتها الرسمية.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، أن استخدام اسمها في إعلانات التوظيف المتداولة لا يجعلها موثوقة، محذرة من التعامل مع الجهات أو الأشخاص الذين يروجون لهذه المنشورات، في ظل مخاطر تعرض الباحثين عن العمل لعمليات الاحتيال.

حقيقة إعلانات وظائف وزارة البترول

نفت وزارة البترول والثروة المعدنية ما جرى تداوله بشأن فتح باب التقديم لوظائف جديدة من خلال الإعلانات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن تلك المنشورات وهمية ومضللة.

وشددت الوزارة على أن الإعلانات لم تصدر عنها أو عبر صفحاتها ومنصاتها الرسمية، مطالبة المواطنين بعدم تصديق أي إعلان لم يتم التحقق من مصدره.

ويأتي التحذير لتوعية الباحثين عن فرص العمل بخطورة المنشورات التي تنتحل اسم المؤسسات الرسمية، وتستغل ثقة المواطنين في الجهات الحكومية للترويج لفرص توظيف غير حقيقية.

البترول تحذر من دفع أموال مقابل التوظيف

دعت الوزارة المواطنين إلى عدم إرسال أي بيانات أو مستندات شخصية إلى الجهات التي تنشر إعلانات الوظائف المزعومة، كما حذرت من تحويل أموال تحت أي مسمى مقابل التقديم أو الحصول على فرصة عمل.

وأكدت أن الاستجابة لمثل هذه المطالب قد تعرض المواطنين للنصب والاحتيال، خاصة عندما تُستخدم بيانات جهة حكومية لإضفاء المصداقية على الإعلان.

ونصحت الوزارة بضرورة مراجعة مصادر المعلومات والتأكد من صحة الإعلان قبل إرسال الأوراق أو مشاركة البيانات، وعدم الانسياق وراء الوعود بالتعيين التي تنشرها حسابات مجهولة.

إجراءات قانونية ضد منتحلي اسم وزارة البترول

وشددت وزارة البترول والثروة المعدنية على أنها لن تتهاون مع استغلال اسمها في نشر إعلانات توظيف غير حقيقية أو تضليل المواطنين.

وأعلنت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن نشر الإعلانات المزيفة وانتحال اسم الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمواجهة هذه الممارسات.

ويعكس التحذير أهمية التحقق من الإعلانات المنسوبة إلى المؤسسات الرسمية، خصوصًا تلك المتعلقة بالتوظيف، لتجنب الوقوع ضحية لصفحات تستغل رغبة المواطنين في الحصول على عمل.

كيف تتعامل مع إعلانات التوظيف المشبوهة؟

طالبت الوزارة المواطنين بتحري الدقة قبل تداول إعلانات الوظائف أو إعادة نشرها، والاعتماد على البيانات المنشورة عبر قنواتها الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

ولضمان التعامل الآمن مع فرص العمل المعلنة عبر الإنترنت، يجب التأكد من مصدر الإعلان، وعدم دفع رسوم لجهات مجهولة، وعدم إرسال مستندات شخصية قبل التحقق من الجهة المعلنة.

كما ينبغي عدم اعتبار استخدام شعار الوزارة أو اسمها دليلًا كافيًا على صحة الإعلان، لأن المنشورات المزيفة قد تستعين بهذه العناصر لإقناع المتابعين بمصداقيتها.

وأكدت الوزارة ضرورة عدم الاعتداد بأي إعلان توظيف مجهول المصدر، والرجوع إلى منصاتها الرسمية قبل اتخاذ أي خطوة تتعلق بالتقديم للوظائف.