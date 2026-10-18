خسائر البورصة المصرية ترتفع إلى 70 مليار جنيه بتعاملات الأحد

واصلت البورصة المصرية تراجعها خلال تعاملات اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، مع استمرار الضغوط البيعية على الأسهم، ليفقد رأس المال السوقي نحو 70 مليار جنيه مقارنة بإغلاق جلسة الخميس الماضي، وسط انخفاض جماعي للمؤشرات الرئيسية والفرعية.

وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 3.981 تريليون جنيه، مقابل 4.051 تريليون جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع اتجاه المستثمرين المصريين إلى البيع، رغم تسجيل المستثمرين العرب والأجانب صافي شراء.

البورصة المصرية تسجل خسائر كبيرة بمنتصف التعاملات

أظهرت بيانات منتصف جلسة الأحد تراجع القيمة السوقية للأسهم المقيدة بنحو 70 مليار جنيه، بعدما وصلت إلى 3.981 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 4.051 تريليون جنيه في ختام تعاملات الخميس الماضي.

وجاء هذا التراجع بعد بداية ضعيفة للسوق، إذ بلغت خسائر رأس المال السوقي نحو 45 مليار جنيه في مستهل التعاملات، قبل أن تتعمق الخسائر خلال منتصف الجلسة.

وكانت البورصة المصرية قد أنهت آخر جلسات الأسبوع الماضي على ارتفاع، محققة مكاسب بلغت نحو 26 مليار جنيه، بعدما تحول الأداء إلى الصعود بنهاية جلسة الخميس.

انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة اليوم

امتدت موجة التراجع إلى مختلف مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات الأحد، وجاءت تحركاتها على النحو التالي:

EGX30: انخفض بنسبة 1.63% ليسجل 51,421.09 نقطة.

انخفض بنسبة 1.63% ليسجل 51,421.09 نقطة. مؤشر الشريعة الإسلامية: تراجع بنسبة 1.91% ليصل إلى 6303 نقاط.

تراجع بنسبة 1.91% ليصل إلى 6303 نقاط. EGX35-LV: هبط بنسبة 1.95% مسجلًا 6134.51 نقطة.

هبط بنسبة 1.95% مسجلًا 6134.51 نقطة. EGX70: انخفض بنسبة 1.96% ليصل إلى 18266 نقطة.

انخفض بنسبة 1.96% ليصل إلى 18266 نقطة. EGX100: تراجع بنسبة 1.13% مسجلًا 24,138.42 نقطة.

وسجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 أكبر نسبة تراجع بين المؤشرات المذكورة، بعدما انخفض بنسبة 1.96%، يليه مؤشر EGX35-LV بتراجع بلغ 1.95%.

مبيعات المصريين تضغط على الأسهم

على صعيد تعاملات المستثمرين، اتجه المستثمرون المصريون إلى البيع بصافي قيمة بلغ نحو 64.4 مليون جنيه خلال منتصف التعاملات.

في المقابل، سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بنحو 34.3 مليون جنيه، فيما بلغ صافي شراء المستثمرين العرب نحو 30.2 مليون جنيه.

وتزامنت هذه التحركات مع انخفاض مؤشرات السوق وتراجع رأس المال السوقي، في ظل استمرار الضغوط البيعية على الأسهم المتداولة.

3.63 مليار جنيه قيمة التداولات

بلغت قيمة التداولات بالبورصة المصرية نحو 3.63 مليار جنيه خلال منتصف تعاملات الأحد، مع تداول 1.392 مليار ورقة مالية، وتنفيذ 110.481 ألف عملية.

وتعكس هذه الأرقام حجم التداولات المسجلة خلال الجلسة، بالتزامن مع انخفاض المؤشرات الرئيسية والفرعية وتراجع القيمة السوقية للأسهم المقيدة.

كيف تحركت البورصة منذ بداية جلسة الأحد؟

بدأت البورصة المصرية تعاملات اليوم على انخفاض جماعي، وخسر رأس المال السوقي نحو 45 مليار جنيه في بداية الجلسة مقارنة بإغلاق الخميس الماضي.

ومع استمرار التداولات، ارتفعت الخسائر إلى نحو 70 مليار جنيه بمنتصف الجلسة، مع تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.63%، وانخفاض بقية المؤشرات المعلنة.

وتظل هذه الأرقام خاصة بمنتصف تعاملات الأحد 18 أكتوبر 2026، وقد تتغير نتائج التداولات ومستويات المؤشرات عند إغلاق الجلسة.