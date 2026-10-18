فتح حسابات وبطاقات بنكية مجانًا في مصر حتى نهاية أكتوبر 2026.. تفاصيل العروض

تتيح مجموعة من البنوك العاملة في السوق المصرية خدمات مصرفية مجانية خلال النصف الثاني من أكتوبر 2026، في إطار فعاليات الشمول المالي التي تستهدف تشجيع المواطنين على التعامل مع القطاع المصرفي، وتسهيل حصولهم على الحسابات البنكية والبطاقات والخدمات الرقمية دون تحمل رسوم إضافية.

وتبدأ فترة إتاحة الخدمات المجانية اعتبارًا من الأحد 18 أكتوبر، وتستمر حتى 31 أكتوبر 2026، بما يمنح المواطنين فرصة للاستفادة من عدد من المنتجات المصرفية، وفقًا للعروض المعلنة من البنوك المشاركة.

خدمات بنكية مجانية في أكتوبر 2026

تشمل العروض فتح حسابات مصرفية دون مصاريف إدارية أو حد أدنى لفتح الحساب في عدد من البنوك، إلى جانب إتاحة بعض البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول.

وتختلف طبيعة الخدمات المتاحة من بنك إلى آخر، سواء من حيث أنواع الحسابات أو البطاقات أو الإعفاءات المرتبطة بالمنتجات المصرفية، لذلك يُنصح العملاء بالاستفسار عن الشروط والتفاصيل الخاصة بكل عرض قبل التقديم.

بنك القاهرة يتيح حسابات وبطاقات دون رسوم

يقدم بنك القاهرة مجموعة من الخدمات المصرفية المجانية، تشمل فتح حسابات وفر الادخارية بالجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو، دون رسوم فتح أو حد أدنى، إلى جانب حسابات وفر الجاري، ووفر بيزنس، ووفر مايكرو.

وتتضمن الخدمات أيضًا بطاقات ميزة والبطاقات مسبقة الدفع، فضلًا عن محفظة قاهرة كاش وخدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي.

كما تشمل المبادرة إعفاءات من المصاريف الإدارية لبعض القروض، وفقًا للضوابط والشروط التي يحددها البنك.

بنك فيصل الإسلامي يتيح خدمات مصرفية مجانية

يتيح بنك فيصل الإسلامي فتح حسابات مصرفية دون مصاريف أو حد أدنى لفتح الحساب خلال فترة المبادرة، إلى جانب مجموعة من الخدمات الرقمية.

وتشمل الخدمات المقدمة إمكانية استخدام خدمة فيصل كاش، والحصول على بطاقات ميزة، والاستفادة من خدمات الإنترنت البنكي، بما يساعد العملاء على إجراء معاملاتهم المصرفية بسهولة أكبر.

بنك نكست يشارك في مبادرة الشمول المالي

يوفر بنك نكست إمكانية فتح الحسابات المصرفية مجانًا خلال فترة المبادرة، مع إتاحة تسلم بطاقة الحساب، وفقًا للشروط المنظمة للخدمات التي يقدمها البنك.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، وتشجيع المواطنين على الاستفادة من الخدمات المصرفية الرسمية.

عروض بنك أبوظبي الأول وبنك الإسكندرية

يتيح بنك أبوظبي الأول فتح حساب للشمول المالي دون مصاريف فتح، إلى جانب بطاقة خصم مباشر دون رسوم إصدار خلال السنة الأولى، بحسب تفاصيل العرض المعلن.

وفي المقابل، يقدم بنك الإسكندرية حساب «ابدأ اليومي» دون مصاريف فتح أو رسوم تشغيل، مع عائد يومي يبلغ 12% وفقًا للمعلومات الواردة عن العرض، مع ضرورة مراجعة البنك لمعرفة شروط الحساب وآلية احتساب العائد.

بنك قناة السويس يقدم حساب «بداية» مجانًا

يشارك بنك قناة السويس في المبادرة من خلال إتاحة حساب «بداية» المخصص للشمول المالي دون رسوم، بالإضافة إلى بطاقة خصم مباشر دون مصاريف، وخدمات الموبايل البنكي مجانًا.

وتساعد هذه الخدمات العملاء على فتح حسابات واستخدام وسائل الدفع والخدمات الرقمية، بما يدعم انتشار التعاملات المصرفية بين مختلف فئات المجتمع.

ما الهدف من الخدمات المصرفية المجانية؟

تستهدف مبادرات الشمول المالي تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات البنكية، وتشجيعهم على فتح الحسابات واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية، بدلًا من الاعتماد الكامل على المعاملات النقدية.

وتوفر فترة العروض حتى 31 أكتوبر 2026 فرصة أمام الراغبين في بدء التعامل مع البنوك للاستفسار عن الخدمات المجانية المتاحة، ومقارنة المنتجات المقدمة واختيار الأنسب لاحتياجاتهم.

ويُفضل التأكد من الفروع المشاركة والمستندات المطلوبة وأي شروط إضافية قبل التوجه إلى البنك، خاصة أن تفاصيل الإعفاءات والخدمات قد تختلف من مؤسسة مصرفية إلى أخرى.