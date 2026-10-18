جامعة بنى سويف الأهلية تستأنف التدريبات العملية لطلاب المساحة والخرائط ونظم المعلومات

باستخدام أحدث الأجهزة:

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، استأنفت الجامعة التدريبات العملية لطلاب برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية بقطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، باستخدام الأجهزة والتقنيات المساحية الحديثة، جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة رشا محمد توفيق، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، و الدكتورة رشا عادل لطفي، عميد قطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، والدكتور أنور سيد كامل، مدير البرنامج، في إطار حرص الجامعة على تعزيز التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي.

وأكد الدكتور طارق علي حرص الجامعة على دعم البرامج الدراسية وتوفير التجهيزات اللازمة لتطوير مهارات الطلاب، وتمكينهم من اكتساب الخبرات الفنية والتطبيقية قبل التخرج، وشملت التدريبات طلاب المستويات المختلفة؛ حيث تدرب طلاب المستوى الأول في مقرر «المساحة المستوية» على استخدام جهاز الميزان المساحي وأشرطة القياس، كما تلقى طلاب المستوى الثاني، ضمن مقرر «المساحة الجيوديسية»، تدريبًا عمليًا على جهاز التوتال ستيشن (Total Station).

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رشا محمد توفيق أن التدريب العملي والميداني يمثلان عنصرًا أساسيًا في تطوير العملية التعليمية، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل. كما أشادت الدكتورة رشا عادل لطفي باهتمام الطلاب بالتدريب على الأجهزة الحديثة، وما يتيحه من فرص لتعميق فهمهم للمقررات الدراسية.

كما شارك عدد من طلاب برنامج الصيدلة بالجامعة في زيارة ميدانية علمية إلى مركز الأورام بمحافظة الفيوم، وذلك للتعرف عن قرب على دور الصيدلة الإكلينيكية وأهميتها الميدانية في تطبيق البروتوكولات العلاجية، جاء ذلك بإشراف الدكتورة رشا توفيق نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور أحمد الجندي عميد قطاع العلوم الصحية، والدكتورة رانيا سرحان مدير برنامج الصيدلة بالجامعة الأهلية.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه الزيارات الميدانية تأتي في إطار حرص الجامعة على ربط المناهج التعليمية بالتطبيق العملي في المؤسسات الطبية والمستشفيات، بما يتيح فتح مجالات واسعة لتطبيق الدراسة الأكاديمية وتأهيل الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل المستقبلي. موضحاً أن الاطلاع على التجارب الميدانية يساهم في إعداد كوادر صيدلية قادرة على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأشار الدكتور طارق علي، إلى أن الزيارة تناولت استعراض المهام الأساسية للصيدلي الإكلينيكي كعضو رئيسي في الفريق العلاجي، والتي تشمل مراجعة بروتوكولات العلاج الدوائي، ضبط الجرعات وفق حالة كل مريض (بناءً على الوزن ووظائف الكبد والكلى)، ومتابعة التداخلات الدوائية والأعراض الجانبية. وأضاف رئيس الجامعة أن الفعاليات تطرقت أيضاً إلى إدارة العلاجات المساندة للتقليل من المضاعفات كأدوية الغثيان، بالإضافة إلى توعية المرضى بجدول دوائهم والالتزام بالخطة العلاجية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة رشا توفيق عن خالص شكرها وتقديرها لمركز الأورام بالفيوم بقيادة الدكتور صلاح أبو طالب رئيس المركز، والدكتورة دينا الحدقة المدير التنفيذي، والدكتورة الشيماء إبراهيم مدير الصيدلة الإكلينيكية، وكافة القائمين على المركز، مثمنة حسن الاستقبال والتنظيم المتميز والمجهود الكبير المبذول لإنجاح الزيارة وتحقيق أقصى استفادة علمية لطلاب البرامج الصيدلية.