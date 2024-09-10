لينك الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024

أفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024 سيتم إعلانها اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وقد تقدم لأداء امتحانات الدور الثاني حوالي 98 ألف طالب وطالبة، حيث انتهت الامتحانات في 3 سبتمبر الجاري، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني

سيتمكن طلاب الثانوية العامة الذين أدوا امتحانات الدور الثاني من الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024، برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم فور إعلانها رسميًا. يمكن الحصول على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

اولا عليك الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا.

ثانيا قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثالثا عليك اختيار "نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني".

رابعا قم بإدخال البيانات المطلوبة (الاسم ورقم الجلوس).

خامسا واخيرا قم بالضغط على "عرض النتيجة" وخلال ثواني سوف تظهر لك النتيجة فور إعلانها.



تنسيق المرحلة الثالثة 2024

بدأ موقع التنسيق الإلكتروني أمس في استقبال طلبات تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الأول والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية ضمن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات لعام 2024. من المقرر غلق باب التقديم يوم الخميس 12 سبتمبر 2024. وقد أوضح مكتب التنسيق أن عدد المتقدمين في هذه المرحلة بلغ 100,561 طالبًا من الشعبة العلمية، و20,967 طالبًا من الشعبة الأدبية، بحد أدنى 50%.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة

ومن جانبها، أوضحت وزارة التعليم العالي أنه سيتم إرجاء إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لعام 2024، وبعدها ستُعلن نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

وكان مكتب التنسيق قد فتح باب تقديم طلبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر موقع التنسيق الإلكتروني في الفترة من الخميس الموافق 29 أغسطس وحتى يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2024.

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