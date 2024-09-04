موعد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024| التفاصيل كاملة

تُعد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024 من أبرز الأحداث في الساحة التعليمية حاليا، حيث تترقبها الأوساط التعليمية لارتباطها المباشر بتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات وتحديد مصير الطلاب الذين خاضوا امتحانات الدور الثاني، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

موعد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024

يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن موعد صدور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024، والتي من المتوقع أن تُعلن خلال أسبوع إلى أسبوعين كحد أقصى، بعد أن اختتم الطلاب امتحاناتهم يوم الثلاثاء، 3 سبتمبر 2024.

تسهم نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني في تحديد شكل الفترة المقبلة للطلاب، سواء من حيث مصيرهم في العام الدراسي المقبل أو في تحديد معالم تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات، بناءً على نتائجهم والأماكن الشاغرة المتاحة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

ستتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر رابط مخصص، والذي سيتم نشره فور اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف. للاستعلام عن الدرجات، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني من الرابط المحدد.

إدخال رقم الجلوس.

الضغط على "عرض النتيجة".

ستظهر النتيجة بتقدير عام والمجموع الكلي ودرجات كل مادة.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024

تسير امتحانات الدور الثاني وفق الجدول التالي:

24 أغسطس 2024: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

25 أغسطس 2024: امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

26 أغسطس 2024: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

27 أغسطس 2024: امتحان الاقتصاد والإحصاء.

28 أغسطس 2024: امتحان الفيزياء (شعبة علمي علوم) والتاريخ (الشعبة الأدبي).

29 أغسطس 2024: امتحان الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) (شعبة علمي رياضة).

31 أغسطس 2024: امتحان الكيمياء (العلوم والرياضيات) والجغرافيا (الشعبة الأدبي).

1 سبتمبر 2024: امتحان الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) (شعبة علمي رياضة).

2 سبتمبر 2024: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية (شعبة علمي علوم) وعلم النفس والاجتماع (الشعبة الأدبي) والرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) (شعبة علمي رياضة).

3 سبتمبر 2024: امتحان الأحياء (شعبة علمي علوم) والفلسفة والمنطق (الشعبة الأدبية) والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) (شعبة علمي رياضة).

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