قائمة الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة 2024

يبدأ موقع التنسيق الإلكتروني استقبال رغبات الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة 2024، وأيضًا المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بدءًا من يوم غد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل. وقد تم تحديد الحد الأدنى للمرحلة الثالثة عند 205 درجات بنسبة 50% لكل من الشعبتين العلمية والأدبية، كما يتضمن ذلك 100,561 طالبًا من الشعبة العلمية و20,976 طالبًا من الشعبة الأدبية، ليصبح إجمالي طلاب المرحلة الثالثة 121,537 طالبًا، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة.

تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة



أظهرت مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية وجود فرص متاحة للطلاب الناجحين في المرحلة الثالثة. بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، تتوفر أماكن بالمعاهد العليا للعلوم التجارية والإدارية، نظم المعلومات، الإعلام، اللغات، السياحة والفنادق، والخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى توجد أماكن محدودة في كليات الخدمة الاجتماعية، كما تتاح الفرصة للالتحاق بكليات التربية الرياضية للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القبول بها.

فرص طلاب شعبة العلمي في المرحلة الثالثة

اما بالنسبة لطلاب شعبة العلمي، كشفت الوزارة المؤشرات استمرار فرص الطلاب الحاصلين على مجاميع أقل من 64.63% في الالتحاق بكليات التربية، الطفولة، التربية النوعية، وكليات الاقتصاد المنزلي،وكلية السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية، التعليم الصناعي، والجامعات التكنولوجية.

تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2024

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة

ومن جانبها، أوضحت وزارة التعليم العالي أنه سيتم إرجاء إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لعام 2024، وبعدها ستُعلن نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

وكان مكتب التنسيق قد فتح باب تقديم طلبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر موقع التنسيق الإلكتروني في الفترة من الخميس الموافق 29 أغسطس وحتى يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2024.

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