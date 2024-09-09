استعلم هنا.. لينك نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني فور ظهورها

من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني، بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابات وفقا لتصريحات الوزارة التي اطلعت عليها الموجز .

امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني

واختُتمت امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني يوم الثلاثاء 3 سبتمبر، حيث امتحن طلاب شعبة علمي علوم مادة الأحياء، وطلاب شعبة علمي رياضيات مادة الاستاتيكا، وطلاب الشعبة الأدبية مادة الفلسفة والمنطق. سيتم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني فوراً عبر الرابط المخصص من الوزارة اضغط هنا .

وزير التربية والتعليم

في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان تكافؤ الفرص التعليمية لجميع الطلاب، اختتمت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لعام 2024. تعتبر هذه الامتحانات فرصة ثانية للطلاب الذين لم يحققوا النجاح في الدور الأول أو لم يتمكنوا من اجتياز بعض المواد.

توقيت امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني:

اختُتمت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة يوم الثلاثاء، 3 سبتمبر 2024.

المواد التي تم امتحانها:

طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم امتحنوا مادة الأحياء.



طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضيات امتحنوا مادة الاستاتيكا.



طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية خضعوا لاختبار مادة الفلسفة والمنطق.

أكملت وزارة التربية والتعليم عمليات تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بالامتحانات في الوقت المحدد. وقد تم اتخاذ كافة التدابير لضمان دقة التصحيح وضمان الشفافية في عملية تقييم الإجابات.

إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني في الساعات القليلة الماضسة حيث تم نشر نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثانيعبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وسيتاح للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال الرابط المخصص الذي سيتم الإعلان عنه.

امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني فرصة أخيرة للطلاب

تأتي امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني كفرصة أخيرة للطلاب لتحسين نتائجهم وتحقيق أهدافهم الأكاديمية. وتعمل وزارة التربية والتعليم على توفير كل الدعم اللازم للطلاب خلال هذه الفترة لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وشفافية.

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