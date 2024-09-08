مفاجأة للطلاب.. حقيقة إلغاء مواد من مناهج ابتدائي 2024 - 2025

حقيقة إلغاء مواد من مناهج ابتدائي 2024 - 2025 .. تداول مستخدمو الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً أخباراً حول حذف مادة الدراسات الاجتماعية من مناهج المرحلة الابتدائية، ولكن وزارة التربية والتعليم قد نفت صحة هذه الأخبار. في التقرير التالي يستعرض الموجز كافة التفاصيل.

وأكدت الوزارة أن مادة الدراسات الاجتماعية ستظل جزءاً أساسياً من المناهج الدراسية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في العام الدراسي المقبل 2024/2025.

في تصريحات صحفية، نفى مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم صحة المعلومات المتداولة بشأن حذف مادة الدراسات الاجتماعية. وأوضح المصدر أن المادة ستبقى ضمن المواد الأساسية وفقاً للقرارات الوزارية الجديدة التي أصدرها محمد عبد اللطيف، والتي تنظم نظام الدراسة والتقييم للصفوف الابتدائية. وأكد المصدر أن مادة الدراسات الاجتماعية ستظل مقررة على طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس خلال العام الدراسي الجديد.

أشارت الوزارة إلى أنها تسعى لتطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية الحديثة، خصوصاً لطلاب المرحلة الابتدائية. وحثت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور على عدم الانسياق وراء الشائعات الكاذبة التي تروج لإلغاء بعض المواد التعليمية الأساسية، مؤكدة أن هذه الشائعات تهدف إلى إثارة الجدل قبيل بدء العام الدراسي الجديد.

يقدم لكم موقع “ الموجز ” الجدول الزمني لجميع المراحل التعليمية ومصاريف العام الدراسي كالآتي :

ستبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في 11 يناير 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير 2025. امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية ستبدأ في 24 مايو 2025، وامتحانات الدبلومات الفنية في 31 مايو 2025، بينما ستبدأ امتحانات الثانوية العامة في 14 يونيو 2025.

إجازة نصف العام ستبدأ في 25 يناير 2025 وتستمر حتى 6 فبراير 2025. بالنسبة للجامعات، يبدأ العام الدراسي الجديد في 28 سبتمبر 2024، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في 4 يناير 2025، وتستمر حتى نهاية يونيو 2025.

هذا ويشمل الجدول الزمني جميع المراحل التعليمية، مع ضرورة استعداد المؤسسات التعليمية وتطبيق الأنشطة الطلابية بفعالية.

تتوزع مصاريف العام الدراسي المقبل 2024 - 2025 للطلاب في المدارس الحكومية على النحو التالي:

- مصاريف طلاب المدارس الابتدائية (من الصف الأول حتى الصف السادس) تبلغ 312 جنيه.

- مصاريف طلاب المدارس الإعدادية (من الصف الأول حتى الصف الثالث) تبلغ 212 جنيه.

- مصاريف طلاب المدارس الثانوية العامة (من الصف الأول حتى الصف الثالث) تبلغ 527 جنيه.

- مصاريف طلاب المدارس الفنية (من الصف الأول حتى الصف الثالث) تبلغ 205 جنيه.

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