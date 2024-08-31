فرص منح الجامعات الخاصة في مصر 2024.. مع إعلان نتائج الثانوية العامة 2024، بدأ الطلاب في البحث عن الفرص المتاحة لهم للالتحاق بالجامعات المصرية. من بين الخيارات التي يتطلع إليها الطلاب، تأتي منح الجامعات الخاصة كفرصة ثمينة للطلاب المتفوقين.

فرص منح الجامعات الخاصة في مصر 2024.. دليل شامل للتقديم ومتطلبات العمل

تستعرض " الموجز " في هذا المقال شروط التقديم على هذه المنح، والأوراق المطلوبة، وأبرز الجامعات التي تقدم هذه المنح.

الجامعات الخاصة

شروط التقديم على منح الجامعات الخاصة

تبدأ عملية التقديم للحصول على منح الجامعات الخاصة بعد إعلان الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024. لتأمين فرصة للحصول على منحة، يجب على الطلاب الالتزام بالشروط التالية:

• التفوق الأكاديمي: يجب أن يكون الطالب من المتفوقين في الثانوية العامة.

• الشهادة الثانوية: يجب أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.

• الجنسية: يجب أن يكون الطالب من أبوين مصريين.

• البيانات الاجتماعية: يتعين على الطالب تقديم بحث اجتماعي يوضح حالته الاجتماعية والمادية.

• المستندات المطلوبة: يجب تقديم صور طبق الأصل للمستندات المطلوبة.

• المدرسة: يشترط أن يكون الطالب خريج مدرسة حكومية وليس خاصة أو دولية.

• التقديم السابق: يجب ألا يكون الطالب قد تقدم لأي جامعة خاصة أخرى للالتحاق بها بمصروفات، أو حصل على منحة في جامعة مناظرة.

• اختبارات القبول: يتعين على الطالب اجتياز اختبارات القبول التي تجرى من قبل الجامعة.

• استمرارية التفوق: يجب أن يستمر الطالب في تحقيق التفوق خلال جميع سنوات الدراسة، في حال الرسوب، يحق للجامعة سحب المنحة أو إلغاء قيد الطالب.

• شروط إضافية: قد تضع كل جامعة شروطاً إضافية خاصة بها.

الأوراق المطلوبة للتقديم

للتقديم على منح الجامعات الخاصة، يجب تقديم الأوراق التالية:

• أصل شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025.

• شهادة ميلاد كمبيوتر أصلية.

• صورة بطاقة الرقم القومي للطالب والأب والأم.

• 6 صور شخصية مقاس 4×6.

• شهادة تثبت الحالة المادية للأسرة (من مكتب التضامن).

• مفردات مرتب العائل موضحاً بها نوع الوظيفة.

• طباعة الرقم التأميني للأب والأم من هيئة التأمينات.

• شهادات ميلاد الأخوة وإثبات قيدهم في مراحل التعليم المختلفة.

• شهادة وفاة الأب في حالة وفاته.

الجامعات التي تقدم منحاً دراسية في مصر

تقدم العديد من الجامعات الخاصة منحاً دراسية في مصر، ومن أبرزها:

• الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

• الجامعة الألمانية.

• الجامعة البريطانية.

• الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

• جامعة هليوبوليس.

• جامعة النيل.

• جامعة النهضة.

• جامعة زويل.

• جامعة فاروس بالإسكندرية.

• الجامعة الفرنسية في مصر.

• جامعة بدر.

• الجامعة الروسية.

• جامعة حورس.

• جامعة دراية.

• جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

• جامعة 6 أكتوبر.

تعد هذه المنح فرصة ذهبية للطلاب المتفوقين لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية، وتقدم لهم فرصة للدراسة في بيئة تعليمية متميزة.

اقرأ أيضا

اعرف أسماء الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر وتنسيقها



كليات خاصة تقبل من مجموع 50%.. التفاصيل كاملة

